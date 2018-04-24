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Дело в чести: суд рассмотрел иск Лакербая к авторам учебника истории

© Fotolia / Izzetugutmen
В Абхазии
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О том, как в Сухумском городском суде прошло слушание по иску экс-премьера Леонида Лакербая к Министерству образования и авторам учебника "История Абхазии с древнейших времен до наших дней" Олегу Бгажба и Станиславу Лакоба, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Слушание по иску экс-премьера Абхазии Леонида Лакербая к Министерству образования республики и авторам учебника "История Абхазии с древнейших времен до наших дней" Олегу Бгажба и Станиславу Лакоба началось с предложения судьи Беллы Хасая пойти на мировую. Но стороны отказались.

Дело в чести

Экс-премьер Абхазии Леонид Лакербая обвинил авторов учебника "История Абхазии с древнейших времен до наших дней" Олега Бгажба и Станислава Лакоба в использовании недостоверных фактов.

Ложным утверждением Лакербая посчитал фразу: "В сложившейся ситуации 29 мая 2014 года Парламент Абхазии … объявил вотум недоверия премьер-министру Л. Лакербая, обещавшему покинуть свой пост еще в феврале 2013 года …".

Параграф из учебника по истории Абхазии.
© Sputnik
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В судебном иске экс-премьер указал, что никаких обещаний уйти в отставку он не давал, и фраза в учебнике порочит его честь и деловую репутацию.

"28 февраля 2013 года был митинг, на котором требовали моей отставки. Ко мне пришла группа из 15 человек, с которой я разговаривал. Они сказали, что митингующие требуют моей отставки. Я же озвучил, что в отставку под давлением уходить не собираюсь. Об этом же официально заявил через информационное агентство "Апсныпресс". Никакого обещания уйти в отставку не давал. Пусть мне покажут хотя бы одно издание, где я давал такое обещание. Я не хочу, чтобы мои внуки изучали историю, в которой написано, что их дед струсил и решил отсидеться", – объяснил Лакербая в суде.

Ответчик Станислав Лакоба считает, что фраза достоверная. Основывается историк на разговоре с Леонидом Лакербая в Совете Безопасности после митинга 28 февраля 2013 года.

"Леонид Иванович, вы заходили ко мне в Совбез после разговора с митингующими?" – спросил он у истца.

Экс-премьер ответил, что это был частный разговор, который нельзя использовать в учебнике, и обещания уйти в отставку он не давал.

"Это был частный разговор. Действительно шла речь о том, что если не смогу выстроить свои отношения с президентом Анквабом в течение месяца, то я буду в силе уйти в отставку. На тот момент у нас с президентом были разногласия по поводу удвоения цен на электроэнергию. Я был против этого. Но обещания уйти в отставку не было", – настаивал Лакербая.

В свою очередь Станислав Лакоба отметил, что после событий 28 февраля 2013 года была сформирована комиссия. В ней, как представитель Совбеза, участвовал и Лакоба – отстаивал позицию экс-премьера.

"В Министерстве обороны я участвовал в переговорах с оппозицией. В частности, говорил комиссии не требовать отставки Лакербая сейчас, что в течение месяца он решит проблему. И там это нашло всеобщее понимание. Благодаря этим переговорам обстановка разрядилась. И это я указал в учебнике не просто так", – добавил историк.

Круглый стол по обсуждению содержания нового учебника по истории Абхазии с участием членов Аитааира
© Sputnik
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Леонид Лакербая попросил судью при необходимости пригласить на слушание участников переговоров в Кабмине 28 февраля 2013 года.

Третья сторона

В своем иске Лакербая указал и третью сторону конфликта – Министерство образования Абхазии. По его мнению, ведомство должно нести ответственность за выпуск учебника с ложными фактами.

Представитель ведомства Тимур Зухба считает, что Минобразования – лишь заказчик учебника, и ответственности за его содержание не несет.

"Министерство образования – сторона заказчика. Нашим учебным заведениям был необходим именно этот учебник. И вся ответственность за содержание возлагается на авторов", – заявил Зухба.

Но сторона истца настаивает на том, что министерство издало учебник и распространило его в школах.

"Чем руководствовалось министерство, когда давало одобрение. Прежде чем издавать учебник, нужно посмотреть, соответствуют ли факты действительности. Хотелось бы, чтобы представитель министерства смог ответить на этот вопрос и предоставил документ", – ходатайствовала адвокат истца Анна Званбая.

На заседании суда стороны конфликта так и не пришли к единому мнению. Судья Белла Хасая перенесла слушания на 27 апреля.

Учебник "История Абхазии с древнейших времен до наших дней" Олега Бгажба и Станислава Лакоба был дополнен и переиздан в 2015 году.

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