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Геннадий Гагулия.

Хаджимба назначил нового премьер-министра Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Беслан Барциц занял должность премьер-министра Абхазии в августе 2016 года, сменив на этом посту Артура Миквабия.

СУХУМ, 24 апр – Sputnik. Геннадий Гагулия назначен на пост премьер-министра Республики Абхазия, сообщение об этом опубликовано на официальном сайте президента Абхазии во вторник 24 апреля.

"Освободить Беслана Барциц от должности премьер-министра Республики Абхазия в связи с переходом на другую работу. Назначить премьер-министром Республики Абхазия Гагулия Геннадия Леонидовича", — подписал указ глава государства Рауль Хаджимба.

Президент также поручил Кабинету Министров Абхазии продолжить исполнение своих полномочий до сформирования нового состава.

Геннадий Гагулия родился 4 января 1948 года в селе Лыхны,  председатель Совета министров Абхазии в 1995—1997 и 2002—2003 годах. В 1972 году окончил строительный факультет Белорусского политехнического института.

В 1977-1986 годы – заместитель директора Комбината общественного питания озера Рица. С 1986 по 1991 годы работал председателем Гудаутской районной потребительской кооперации.

С 1991 года был председателем Государственного комитета по внешнеэкономическим связям Абхазской АССР. В 1992-1995 годы — заместитель председателя Совета министров Абхазии, с 1995 по 1997 годы был премьер-министром республики. С 1997 работал помощником депутата Государственной Думы. В 2002 году возглавил Торгово-промышленную палату Абхазии, с 2002 по 2003 годы занимал должность премьер-министра Абхазии.

В 2003-2004 годах был руководителем Администрации президента Абхазии. С 2005 года снова возглавил Торгово-промышленную палату Абхазии.




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