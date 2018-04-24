Китайцы намерены открыть центр в абхазском университете

Китайскую медицину в Абхазии, возможности признания и образовательный обмен между Пекином и Сухумом, обсудило руководство Абхазского государственного университета с китайской делегацией.

СУХУМ, 24 апр – Sputnik, Анжелика Бения. Ректор Абхазского государственного университета (АГУ) Алеко Гварамия и председатель ассоциации китайцев в Абхазии Гэ Чжили подписали протокол намерений в Абхазском государственном университете 24 апреля.

Подписанный между университетом и ассоциацией китайцев в Абхазии протокол постепенно будет обогащаться конкретным содержанием, но это все в будущем, отметил ректор АГУ.

"Настало время, когда нужно расширять круг студентов из разных стран. Рад, что появилось предложение создать при нашем университете абхазо-китайский культурный центр, который будет заниматься вопросами обучения китайцев русскому, может даже и абхазскому языку, и отправлять наших ребят для обучения в Пекин. Другое направление – знаменитая китайская медицина. Мы рады приобщиться к этому направлению. Для этого нужны средства и мы вместе будем изыскивать их для создания материальной базы", – сказал Гварамия.

Ректор АГУ также отметил, что такие международные проекты в будущем могут способствовать признанию независимости Абхазии.

"Мало стран, которые признали Абхазию, а цель признания – взаимодействие. Нет признания со стороны Китая, но такие вещи, которые мы сейчас задумали, служат в дальнейшем признанию Китаем Абхазии", – добавил Гварамия.

© Sputnik Анжелика Бения Встреча в АГУ с китайской делегацией

Председатель ассоциации китайцев в Абхазии Гэ Чжили назвал этот проект полезным и интересным для двух стран.

"Можно сказать, что подписание такого протокола — исторический момент. Такого центра нигде в мире больше нет пока. В Абхазии красивая природа, много интеллигентов. Нам важно это сотрудничество, важен этот культурно-информационный центр. Мы хотим общаться с народом, контактировать со студентами, дружить и вместе развиваться", – сказал Гэ Чжили.

До церемонии подписания протокола, участники встречи успели обсудить напряженную ситуацию в мире и проблемы современной системы образования.