26 апреля 1993 года: бомбовый удар по Гудауте

Оперативная сводка Минобороны Республики Абхазия:

"26 апреля на Гумистинском оборонительном рубеже шел интенсивный обстрел позиций Вооруженных сил Республики Абхазия, населенных пунктов Эшера, Шицкуара, Гуандра из всех видов и систем оружия, в том числе из установок БМ–21 "Град". В 17 часов 25 минут противник нанес бомбово-штурмовой удар по густонаселенным районам города Гудаута. В результате воздушного удара пострадало мирное население, в основном женщины и дети. На Восточном фронте вчера шел интенсивный обстрел позиций наших войск в направлении населенных пунктов Пакуаш, Беслаху, Лабра. Вооруженные силы Республики Абхазия открыли ответный огонь по позициям грузинских войск. Изменений в линии обороны нет".

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