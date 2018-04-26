Ардзинба: абхазские визы самые либеральные

На IV Ялтинском международном экономическом форуме, который проходил с 19 по 21 апреля 2018 года, министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба рассказал корреспонденту Sputnik о том, как получить визы и что делает отдых российских туристов в республике комфортным.

СУХУМ, 26 апр – Sputnik. В сравнении с другими странами, у Абхазии одно из самых либеральных отношений к визовому вопросу, сказал министр экономики Абхазии в беседе с корреспондентом Sputnik.

"Что касается виз, если сравнивать с другими странами, в которых я бывал, у Абхазии одно из самых либеральных отношений к этому вопросу. Визу получить очень легко. Надо дать заявку на сайте МИД Республики Абхазия, и делается все это быстро", — подчеркнул министр.

Так как в Абхазии пока не работает аэропорт, туристы пользуются сочинским аэропортом, всего в нескольких километрах от которого расположена абхазо-российская граница. В республику можно попасть автомобильным или железнодорожным транспортом, добавил он.

Министр напомнил, что в Абхазии можно расплачиваться российскими рублями, а русским языком владеют все. Эти моменты, уверен Ардзинба, делают пребывание туристов на территории республики комфортным.

Российская Федерация признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии 26 августа 2008 года после военной агрессии Грузии против Южной Осетии 8 августа 2008 года.