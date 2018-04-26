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Нефтяная скважина на окраине Дейр-эз-Зора

Абхазия рассматривает возможность поставок нефтепродуктов из Сирии

© Sputnik . Михаил Воскресенский
В Абхазии
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Абхазская делегация принимала участие в IV Ялтинском международном экономическом форуме, который прошел с 19 по 21 апреля в Крыму.

СУХУМ, 26 апр – Sputnik. Абхазия рассматривает перспективу поставок нефтепродуктов из Сирийской Арабской Республики, сказал министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба.

"Мы прорабатываем возможность взаимной торговли и выразили готовность открыть абхазский рынок для товаров из Сирии. Также в Сирии сейчас восстанавливается вся инфраструктура, и мы думаем о перспективах поставок нефтепродуктов в Абхазию, как только наши сирийские коллеги будут готовы обеспечить качество продукции", — сказал министр.

Из частичной признанности Абхазии и экономических ограничений, которые испытывает республика, можно извлечь выгоду, уверен Ардзинба. Санкции, действующие в отношении Абхазии, позволяют не следовать правилам и условиям Международного валютного фонда, Всемирного банка и других мировых регуляторов экономики.

Адгур Ардзинба встретился с сирийским коллегой
© Фото: mineconom-ra
Адгур Ардзинба встретился с министром экономики Сирии в Ялте

"Абхазия может стать своего рода транзитной зоной, где будет предоставлена возможность для локализации бизнеса, как сирийского, так и стран СНГ, не опасаясь каких-либо санкций и рычагов давления мегарегуляторов. Мы обсуждали возможность присутствия наших банков на сирийском рынке, что обладает хорошей перспективой", — отметил министр экономики Абхазии.

Министр напомнил о том, как Абхазия в числе одной из первых стран приняла беженцев из Сирии, когда там началась война, и помогает им по мере своих возможностей. Этот жест, по словам Ардзинба, высоко ценит руководство САР.

В Сирии проживает большая черкесская диаспора, состоящая из представителей народов, которые в свое время были вынуждены покинуть родину, подчеркнул глава экономического ведомства Абхазии и  добавил, что абхазская диаспора широко там представлена. 

"В том числе в силовых структурах. Наш соотечественник Валид Маршан, который, к сожалению, не так давно ушел из жизни, более 27 лет возглавлял Службу безопасности САР. Его супруга – депутат сирийского Парламента. Многие другие представители нашей диаспоры — видные деятели в Сирии. Конечно, наши взаимоотношения никогда не прекращались, а с наступлением там кризиса, только усилились. Для них наши двери всегда открыты", — сказал Адгур Ардзинба.

Министр экономика Абхазии выразил надежду на то, что как только закончится война в Сирии, двусторонних встреч и визитов будет больше.

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