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Недвижимость

Пилия о продаже жилья иностранцам: все хотим, а говорить об этом не хотим

© Sputnik Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Продажа недвижимости иностранцам в Абхазии (22)
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Председатель Сухумского городского Собрания Константин Пилия предложил разрешить продажу первичного жилья в столице Абхазии гражданам стран, признавших суверенитет Абхазии.

СУХУМ, 26 апр – Sputnik. Все хотят продавать первичное жилье иностранным гражданам, но говорить об этом не желают, заявил в беседе на радио Sputnik председатель городского Собрания Сухума Константин Пилия.

"Я сказал, что нужно взять какой-либо проект и в него включить все, что нам необходимо. Эту тему надо обсуждать между собой. Все хотим в душе, а разговаривать на эту тему не хотим", — сказал Константин Пилия.

Квартиры в неразвитых районах Сухума, уверен Пилия, можно разрешить продавать гражданам из стран, признавших Абхазию. Без предоставления гражданства Абхазии. Соответственно каждый заявитель на право приобретения жилья должен проходить проверку в соответствующих службах со всеми защитными мерами. 

Недвижимость
© Sputnik Томас Тхайцук
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Пилия признался, что тема продажи первичного жилья иностранным гражданам в черте города Сухум вызвала дискуссии среди депутатов местного самоуправления.

"Эта тема закончилась жаркими дискуссиями и хлопаньем дверями. Была инициатива моя и ряда коллег, чтобы СГС и вообще местное самоуправление участвовало в обороте жилья по городу Сухум. Это в унисон первичному жилью. Это хорошая перспектива, но в нашем обществе пока воспринимается все в штыки. Я, правда, не понимаю причину. Речь шла о разрешении строить первичное жилье в тех районах, которые у нас не развиты. К примеру, на Чанба и на Маяке, где много земли", — уточнил он.

По мнению Константина Пилия, такой подход даст новый виток экономике, но есть немало людей, которые приводят контраргументы. Они ссылаются на то, что для этого еще не готова законодательная база и земельный кадастр.

"Эта идея возникла так. Был отчет главы администрации, мы рассматривали прошедший бюджет, самое тяжелое положение у нас было в жилищном управлении. У нас около 2300 очередников, а перспективы обеспечить их жильем нет. Начиналось с того, что давая разрешение на застройку многоквартирного дома любому участнику, определенную часть квартир отдавали в жилуправление для выделения нуждающимся. Чтобы в дальнейшем администрация сама строила такое соцжилье, перспективы нет, что будет строить государство – тоже нет. Только, если будет строить частник. Тема пошла оттуда", — пояснил Пилия.

Председатель Горсобрания считает, что продажа первичного жилья в Сухуме увеличит численность населения и покупательскую способность. На первом этапе обсуждения этой идеи, подчеркнул Пилия, в большинстве был негатив, но, выслушав все аргументы, взвесив все за и против, если принять защитные механизмы, то этот закон можно будет принять.

Этот вопрос необходимо обговорить с руководством Российской Федерации "прямым языком", уверен он.

Темы:
Продажа недвижимости иностранцам в Абхазии (22)



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