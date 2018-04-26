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Адгур Какоба

Адгур Какоба: хотим переиздавать учебники, выпущенные в России

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Делегация Министерства образования и науки Абхазии приняла участие в Московском международном салоне образования, проходившем с 18 по 21 апреля 2018 года.

СУХУМ, 26 апр – Sputnik. На образовательном салоне в Москве абхазская сторона подняла вопрос о том, чтобы Минобразования России дало согласие на переиздание в Абхазии учебников, выпущенных в России, сказал в интервью на радио Sputnik исполняющий обязанности министра образования и науки республики Адгур Какоба.

Ребенок в библиотеке
© Фото : http://albumarium.com/
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"Учебники в Абхазию привозят частным образом разные люди, их цена многократно увеличивается, доходит того, что семьи не могут позволить себе их приобрести. Это очень важный вопрос, который мы обсудили с российскими коллегами. У нас была встреча с книжными издательствами, выпускающими литературу, об их итогах мы поговорили с заместителем министра образования и науки России Ириной Потехиной. Она дала слово изучить этот вопрос и помочь, для того чтобы учебники доставлялись в Абхазию с небольшой надбавкой в цене от книжных издательств, чтобы семьи могли приобретать их", — пояснил Адгур Какоба.

При переиздании цена на учебники будет существенно ниже, заметил он.

Исполняющий обязанности министра сообщил, что абхазская делегация подписала план совместной работы с министерствами образования и науки России и Южной Осетии.

"Проблемы, существующие в Абхазии, начиная от трудностей с учебниками и до развития абхазского языка, включает в себя подписанный документ. Как вам известно, в нашем учебном процессе в основном применяются учебники, изданные в России, начиная с пятого класса, как в абхазских, так и в других школах", — подчеркнул он.

Делегация Абхазии приняла участие в образовательном форуме в Москве в четвертый раз.

За пять лет своего существования Московский международный салон образования стал ведущей площадкой представления возможностей образования будущего. Второй год подряд ММСО проходит под эгидой ЮНЕСКО.




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