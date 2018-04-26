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Спектакль Все мои сыновья

Ружье выстрелило: премьера "Все мои сыновья" в РУСДРАМе

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
37-й сезон РУСДРАМа (31)
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О том, как прошел предпремьерный показ спектакля "Все мои сыновья" в постановке Антона Киселюса в РУСДРАМе, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Вторая премьера за месяц в Русском драматическом театре обещала удивить уже у входа в зал. Часть партера превратилась в сцену, а часть сцены – в зрительный зал. Хотя, кажется, в этом спектакле нет разграничения на "здесь" и "там". И зал, и сцена становятся одним целым, да и актеры и зрители вовлечены в единое действие.

Актуальная тема

"Все мои сыновья" американца Артура Миллера – военная драма, принесшая автору знаменитость. Спустя 71 год конфликт пьесы не изжил себя и особо актуален для Абхазии, в которой еще не затянулись раны войны.

Действие "Всех моих сыновей" происходит в американском провинциальном городке. Хотя по декорациям, оно могло бы происходить где угодно. Дом семейства Джо Келлера (Джамбул Жордания), их сад, стулья, стол и поваленное ветром дерево, которое занимает большую часть сцены. Такой сад мог бы быть и в Америке, и в Абхазии.

Спектакль Все мои сыновья
© Sputnik / Томас Тхайцук
Спектакль "Все мои сыновья"

Семья Джо Келлера живет в достатке. Но счастья в этом доме нет. Призрак не вернувшегося с войны сына Ларри (Тимур Кварчия) витает в воздухе. Он так и предстает перед зрителями. Открывается портал на заднике сцены, и вдалеке, на проложенной через партер дорожке, стоит Ларри. Он появляется как призрак, как воспоминание.

Нормальной жизни у Келлеров не может быть. Джо, несмотря на то, что пытается шутить и смеяться, угнетен грязным прошлым. Во время войны он ради наживы отправил на фронт бракованную партию авиадеталей. Это привело к гибели 21 летчика. Но Джо не признает своей вины. Он боится, что однажды могут прийти по его душу, и хранит в своем доме оружие, которое, наверное, должно выстрелить.

Кэт (Симона Спафопуло) верит в возвращение Ларри. Отец Джо в угоду жене тоже верит и читает газетные статьи о возвращениях. И только второй сын Крисс (Осман Абухба) и невеста Ларри Анна Дивер (Милана Ломия) знают, что Ларри умер, и теперь, спустя три года, они хотят пожениться. Но боятся об этом сообщить властной и истеричной Кэт. Мать ревностно относится ко всему, что принадлежит невернувшемуся сыну: к его невесте, повалившемуся дереву, обуви, которую время от времени чистит.

Спектакль Все мои сыновья
© Sputnik / Томас Тхайцук
Спектакль "Все мои сыновья"

Казалось бы, обычная семейная драма – проблема отцов и детей. Но нет. Игра актеров держит зрителя в напряжении в течение всего спектакля. Да и актеры, кажется, не актеры. На сцене реальные живые люди. Они проживают свою жизнь.

Чувственный спектакль

"Все мои сыновья" в постановке Антона Киселюса заставляет рыдать уже в первом акте. Мощная игра актеров не отпускает внимание зрителя ни на секунду. Особенно Симона Спафопуло в роли Кэт Келлер. Она сыграла одинокую женщину, которая живет надеждой на возвращение сына. Он же пропал без вести, а значит, может и вернуться.

Кульминация спектакля – письмо Ларри. Оно развеивает все надежды Кэт. Гробовое молчание, а затем душераздирающий крик матери, для которой сын только что умер. Игра Спафопуло заставляет дрожать и плакать.

Зрители
© Sputnik / Томас Тхайцук
Зрители

Вдобавок ко всему письмо подталкивает малодушного Джо Келлера признать свою вину. И ружье в конце все-таки выстрелило.

"Все мои сыновья" – живая энергия актеров и неудержимая эмоция зрителя. После спектакля остается только пустота и желание молчать, потому что уже нечего добавить. Здесь нет скрытых подтекстов. Это притча, которая открыто говорит нам, к чему приводит ложь.

Писать о спектакле, а тем более оценивать его, сложно. "Все мои сыновья" Антона Киселюса нужно просто смотреть.

Темы:
37-й сезон РУСДРАМа (31)

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