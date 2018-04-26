Студенты в Турции провели ночь в абхазских семьях

СУХУМ, 26 апр – Sputnik. Студенты из Абхазии, обучающиеся в вузах Турции, провели ночь в домах турецких абхазов для знакомства с их бытом, сказал в интервью радио Sputnik полномочный представитель Абхазии в Турции Вадим Харазия.

"Ранее мы встречались со студентами из Абхазии, которые учатся в Турции. Мы постоянно интересуемся их жизнью, учебой, 21 апреля мы вывезли ребят в абхазское село, на ночь заселили их в семьях. Они увидели жизнь, традиции, быт, были очень теплые человеческие встречи", — добавил он.

© Фото : страница Инара Гицба в Facebook Гицба: студентам из Абхазии не стоит отказываться от учебы в Турции

Также Харазия отметил важность недавнего визита министра здравоохранения Абхазии в Турцию.

"Здесь был министр здравоохранения Абхазии, он принимал участие в форуме в Анталии, на второй день он прибыл в Стамбул. Мы организовали ряд встреч в медицинских учреждениях. Идут переговоры с Министерством здравоохранения Турции и Министерством иностранных дел, чтобы нашим тяжелобольным соотечественникам оказывали здесь помощь, это прежде всего онкология и сердечно-сосудистые заболевания", — подчеркнул полномочный представитель Абхазии в Турции.

Вадим Харазия сообщил, что 6 мая в Турцию приедет руководитель международного абазино-абхазского объединения "Алашара" Мусса Экзеков.

"В составе делегации будет Инар Гицба, который в Министерстве экономики занимается вопросами инвестиций. Здесь состоятся встречи с бизнес-сообществом, с нашими соотечественниками", — сообщил Харазия.

Вадим Харазия был назначен полномочным представителем Республики Абхазия в Турецкой Республике 17 июля 2017 года.

Представительство Абхазии в Турции было открыто в 1994 году. Основные направления деятельности представительства – укрепление и развитие связей с абхазской диаспорой в Турции, выполнение дипломатических задач, которые ставит руководство Абхазии.