02:52 27 Апреля 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 18°C
Прямой эфир
Поиск
Вид на пролив Босфор в турецком городе Стамбуле

Студенты в Турции провели ночь в абхазских семьях

© Sputnik . Сергей Субботин
В Абхазии
Получить короткую ссылку
11101

В высших учебных заведениях Турции обучаются 25 студентов из Абхазии.

СУХУМ, 26 апр – Sputnik. Студенты из Абхазии, обучающиеся в вузах Турции, провели ночь в домах турецких абхазов для знакомства с их бытом, сказал в интервью радио Sputnik полномочный представитель Абхазии в Турции Вадим Харазия. 

"Ранее мы встречались со студентами из Абхазии, которые учатся в Турции. Мы постоянно интересуемся их жизнью, учебой, 21 апреля мы вывезли ребят в абхазское село, на ночь заселили их в семьях. Они увидели жизнь, традиции, быт, были очень теплые человеческие встречи", — добавил он.

Уполномоченный представитель Абхазии в Турции Инар Гицба.
© Фото : страница Инара Гицба в Facebook
Гицба: студентам из Абхазии не стоит отказываться от учебы в Турции

Также Харазия отметил важность недавнего визита министра здравоохранения Абхазии в Турцию.

"Здесь был министр здравоохранения Абхазии, он принимал участие в форуме в Анталии, на второй день он прибыл в Стамбул. Мы организовали ряд встреч в медицинских учреждениях. Идут переговоры с Министерством здравоохранения Турции и Министерством иностранных дел, чтобы нашим тяжелобольным соотечественникам оказывали здесь помощь, это прежде всего онкология и сердечно-сосудистые заболевания", — подчеркнул полномочный представитель Абхазии в Турции.

Вадим Харазия сообщил, что 6 мая в Турцию приедет руководитель международного абазино-абхазского объединения "Алашара" Мусса Экзеков.

"В составе делегации будет Инар Гицба, который в Министерстве экономики занимается вопросами инвестиций. Здесь состоятся встречи с бизнес-сообществом, с нашими соотечественниками", — сообщил Харазия.

Вадим Харазия был назначен полномочным представителем Республики Абхазия в Турецкой Республике 17 июля 2017 года. 

Представительство Абхазии в Турции было открыто в 1994 году. Основные направления деятельности представительства – укрепление и развитие связей с абхазской диаспорой в Турции, выполнение дипломатических задач, которые ставит руководство Абхазии.

По теме

Турция об операции "Оливковая ветвь": не обещали РФ ограничиться Африном
Эрдоган: Турция не ограничится операцией в Африне
Турция и Россия объединят усилия в зонах деэскалации в Сирии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Самолет на стоянке в аэропорту Минеральные воды
    О вреде курения

    Самолет, летевший из Москвы во Владикавказ, экстренно приземлился в Минеральных Водах из-за закурившего пассажира.

  • Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе церемонии подписания документов
    Оружейные разговоры

    Эксперт объяснил, почему визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Анкару даже важнее для его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана.

  • Жители Гюмри блокировали вход мэрии города (26 апреля 2018)
    Сидячий протест

    Протестующие вошли в здание мэрии Гюмри и организовали сидячий пикет – они требуют, чтобы городские власти присоединились к шествию оппозиции.

  • Самолет, архивное фото
    Летать по-новому

    В Казахстане внесли изменения в правила перевозки пассажиров, багажа и грузов на воздушном транспорте. Что поменялось?

  • Бывший премьер-министр КР Сапар Исаков вышел из здания в Госкомитета национальной безопасности
    "Премьерный" свидетель

    Бывшего премьер-министра Кыргызстана Сапара Исакова почти два часа допрашивали в качестве свидетеля в ГКНБ. Что интересовало следователей?

  • Чернобыльская атомная электростанция, архивное фото
    Сроки переносятся

    Новое укрытие на Чернобыльской АЭС не будет сдано в срок, заявил экс-глава Госатома Украины во время видеомоста Минск-Киев МПЦ Sputnik Беларусь.

  • Взлом кода
    Нас взломали!

    Хакеры взломали более полумиллиона почтовых адресов и паролей латвийцев, в том числе чиновников и даже Госполиции.

  • Сергей Кондратьев, старший эксперт Института энергетики и финансов
    Только политика

    Вильнюс закрыл Игналинскую АЭС по политическим мотивам, а не из-за реальной угрозы экологической безопасности, заявил эксперт.

  • Национальная армия Молдовы
    Мы вас научим!

    Молдавские и румынские военные будут учиться друг у друга: утвержден двусторонний план сотрудничества на 2018 год.

  • Национальный банк Таджикистана
    Жесткие правила

    Таджикистан ужесточает работу с денежными переводами из России. Что предлагает Нацбанк республики, и что об этом думают эксперты?

  • Шавкат Мирзиёев и Джахонгир Артыкходжаев
    Кто на новенького?

    Основатель группы компаний Akfa Джахонгир Артыкходжаев стал новым хокимом Ташкента. Его предшественник, Рахмонбек Усманов, занимал этот пост семь лет.

  • Тартуский университет
    Лучший среди новых

    Тартуский университет из Эстонии возглавил рейтинг лучших высших учебных заведений так называемой "новой Европы".

  • Самолет на стоянке в аэропорту Минеральные воды
    О вреде курения

    Самолет, летевший из Москвы во Владикавказ, экстренно приземлился в Минеральных Водах из-за закурившего пассажира.

  • Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе церемонии подписания документов
    Оружейные разговоры

    Эксперт объяснил, почему визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Анкару даже важнее для его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана.

  • Жители Гюмри блокировали вход мэрии города (26 апреля 2018)
    Сидячий протест

    Протестующие вошли в здание мэрии Гюмри и организовали сидячий пикет – они требуют, чтобы городские власти присоединились к шествию оппозиции.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Крымский мост: месяц до запуска
В Сочи любители футбола сыграли на высоте 2000 метров
В снегах Сочи: рекордный матч на высоте две тысячи метров над уровнем моря
Интересные факты об эвкалипте
Эвкалипт: полезные свойства и абхазские особенности

Соцсети

Sputnikabkhazia