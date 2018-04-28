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Вакцинация.

Главный ветврач Абхазии: серьезных заболеваний животных не зафиксировано

© Sputnik Роберт Джопуа
В Абхазии
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В международный день ветеринарного врача, главный ветврач Абхазии Роман Джопуа рассказал на радио Sputnik, какие заболевания среди животных чаще всего встречаются в республике и как с ними бороться.

Sputnik

В Абхазии отсутствуют серьезные заболевания животных, которые встречаются в других странах. Последние 25 лет, по словам начальника Государственной ветеринарной службы Абхазии Романа Джопуа, в республике не были зарегистрированы такие болезни, как сибирская язва, птичий грипп и бруцеллез.

Вакцинация крупного рогатого скота
© Sputnik / Томас Тхайцук
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"Лечение  и профилактика заболеваний домашних животных напрямую зависит от наших возможностей. У нас сегодня в республике отсутствуют такие серьезные заболевания животных, как в соседних странах. Например, сибирская язва, птичий грипп, бруцеллез. Мы проводим диагностику этих болезней в ветеринарной службе", – констатировал он.

И, тем не менее, ветврачи Абхазии проводят профилактику от других вирусных заболеваний. Ежегодно в восточных регионах республики весной проводят вакцинацию от ящура.

"Это делается, потому что 17 лет назад в Галском, Очамчырском и Ткуарчалском районах животные подцепили заразу из Грузии. Сейчас мы проводим вакцинацию, чтобы предостеречь от ящура", – пояснил Джопуа.

Но, несмотря на профилактику, в 2018 году предотвратить нодулярный дерматит ветслужбам не удалось. Инфекция атаковала абхазский крупно-рогатый скот сразу с двух сторон — России и Грузии.

"Была большая паника среди населения в прошлом году, так как вирус быстро распространялся. Но мы из Турции доставили вакцину и остановили заражение. В этом плане ситуация взята под контроль. У нас сейчас также есть вакцина в запасе на случай, если еще раз будут зафиксированы заболевания", – отметил Роман Джопуа.

Особые птицы

Особая проблема в Абхазии с домашней птицей, которую при заболевании практически невозможно спасти. 

"Чем больше кур, тем больше птицы подвержены заболеваниям инфекционного, неинфекционного и паразитарного характера. В Абхазии среди птицы в основном встречаются вирусные заболевания. И они очень быстро охватывают все поголовье. Более всего распространены пастереллез птиц и Болезнь Ньюкасла. Если птица заболела, то спасти ее практически невозможно", – добавил ветврач. 

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Всем любителям домашней птицы, Роман Джопуа советует регулярно дезинфицировать клетки с курами и домашними индейками. Если птицы растут в чистоте и их кормят хорошо и своевременно, то риск заболеть уменьшается.

Государственная ветеринарная служба Абхазии образована первым президентом республики Владиславом Ардзинба 18 ноября 1993 года. 

Функция ветслужбы– лечение заболевании и профилактика животных, рыб, пчел, птиц, а также диагностика заболеваний.

Ежегодно в последнюю субботу апреля во многих странах мира отмечается Международный день ветеринарного врача (World Veterinary Day). Он был учрежден Всемирной ветеринарной ассоциацией (World Veterinary Association, WVA) в 2000 году. Цель – освещение различных аспектов работы ветеринаров по всему миру и повышения осведомленности об их вкладе в улучшение здоровья и благосостояния животных.

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