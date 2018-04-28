Выставка-продажа рисунков подопечных "Ашана" пройдет в Сухуме

Кадир Тванба молодой абхазский художник и танцор родился в турецком городе Дюздже. В августе 2017 года Кадир решил переехать в Абхазию и обосноваться здесь. О том, как абхазские репатрианты хранят культуру, о творчестве и абхазских особенностях художник рассказал в интервью Sputnik.

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