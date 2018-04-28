20:20 28 Апреля 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 19°C
Прямой эфир
Поиск
Выставка в парке им. Шинкуба в Сухуме

Выставка-продажа рисунков подопечных "Ашана" пройдет в Сухуме

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
20 0 0

Вырученные от выставки детских творческих работ деньги пойдут на лечение тяжелобольных детей Абхазии.

СУХУМ, 28 апр – Sputnik. Выставка-продажа рисунков подопечных "Ашана" пройдет в Сухуме 30 апреля, рассказала исполняющая обязанности директора КБФ "Ашана" Мактина Джинджолия.

Дамир Булискерия
© Фото : предоставлено КБФ "Ашана"
Желание жить: Дамир Булискерия нуждается в срочной медпомощи в Москве

"Выставка пройдет в парке имени Шинкуба. Выставляются творческие работы подопечных Культурно-благотворительного фонда "Ашана" и сухумского реабилитационного центра. Выставка организована выставочным центром "Аҧеиҧш" в рамках международного благотворительного фестиваля "Ангелы природы", – отметила она.

Вырученные деньги от выставки-продажи детских рисунков пойдут на лечение тяжелобольных детей Абхазии.

Культурно-благотворительный фонд "Ашана" был создан в Сухуме в 2008 году. Фонд в основном занимается сбором средств на лечение тяжелобольных детей, проживающих на территории Абхазии.

По теме

Два диагноза одного ребенка: фонд "Ашана" начал сбор средств
"Щедрый понедельник" и Sputnik: как проходит благотворительная акция фонда "Ашана"
Джинджолия о работе "Ашана": без добра не было бы результатов
Джинджолия о новой акции "Ашана": каждый понедельник зимы будет щедрым



Главные темы

Орбита Sputnik

  • ЦУМ
    Магазин закрыт

    Во Владикавказе из-за несоответствия пожарной безопасности закрыли ЦУМ – магазин не будет работать до устранения всех нарушений.

  • Берни Экклстоун, фото из архива
    Формула успеха

    Было нелегко организовать "Формулу 1" в Баку, но город отлично справляется с организацией гонок, заявил экс-глава менеджмента соревнований Берни Экклстоун.

  • Серж Саргсян и Армен Саркисян
    В поисках выхода

    Президент Армении Армен Саркисян встретился с экс-премьером Сержем Саргсяном и и.о. премьера Кареном Карапетяном для консультаций по выходу из кризиса.

  • Глава РК Нурсултан Назарбаев на XXVI сессии Ассамблеи народа Казахстана
    Палатка в Темиртау

    Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев вспомнил как в молодости жил в палатке во время строительства Карагандинского металлургического комбината.

  • Портфель на кресле. Архивное фото
    Текучие кадры

    Новым главой Госслужбы Кыргызстана по борьбе с экономическими преступлениями стал Бакир Таиров, его предшественник уволился через 10 дней после назначения.

  • Совещание Александра Лукашенко с руководством Житковичского райисполкома и предприятий района
    Усилия и дисциплина

    Президент Александр Лукашенко рассказал, как сделать Беларусь процветающей и состоятельной страной.

  • Военный обозреватель Александр Жилин
    Сами виноваты

    Военный обозреватель Sputnik Александр Жилин объяснил, почему Латвия сама виновата в безобразном поведении солдат НАТО в стране.

  • Парламентарий Пятрас Ауштрявичюс
    Еще жестче!

    Депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс предложил Европейскому союзу ужесточить антироссийские санкции.

  • Ofiteri SIS in timpul perchezitiilor la sediul lui Retano Usatii
    Оборотни в погонах

    Два высших офицера Отдела по расследованию особо тяжких преступлений задержаны в Молдове по подозрению в злоупотреблении полномочиями и взяточничестве.

  • Вступительные испытания в Таджикском национальном университете
    Выбор сделан

    В Таджикистане завершился отбор кандидатов на обучение в российских вузах – со списком рекомендованных можно ознакомиться в интернете.

  • Сотрудник полиции у жилого дома
    Я требую прокурора!

    Голый узбекистанец ворвался в квартиру в Новосибирске и, взяв в заложники хозяев, потребовал встречи с консулом и прокурором.

  • Армен Гаспарян
    Учите историю!

    Историк и политолог Армен Гаспарян прокомментировал осквернение памятника погибшим советским воинам в эстонском городе Раквере.

  • ЦУМ
    Магазин закрыт

    Во Владикавказе из-за несоответствия пожарной безопасности закрыли ЦУМ – магазин не будет работать до устранения всех нарушений.

  • Берни Экклстоун, фото из архива
    Формула успеха

    Было нелегко организовать "Формулу 1" в Баку, но город отлично справляется с организацией гонок, заявил экс-глава менеджмента соревнований Берни Экклстоун.

  • Серж Саргсян и Армен Саркисян
    В поисках выхода

    Президент Армении Армен Саркисян встретился с экс-премьером Сержем Саргсяном и и.о. премьера Кареном Карапетяном для консультаций по выходу из кризиса.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Кайт Майерс
Там где вечное лето: кадры австралийского фотографа
Поезд Победа
"Победа" в Ростове: ретро-поезд завершил праздничный тур
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на рынке Сухума

Соцсети

Sputnikabkhazia