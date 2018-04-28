СУХУМ, 28 апр – Sputnik. Выставка-продажа рисунков подопечных "Ашана" пройдет в Сухуме 30 апреля, рассказала исполняющая обязанности директора КБФ "Ашана" Мактина Джинджолия.
"Выставка пройдет в парке имени Шинкуба. Выставляются творческие работы подопечных Культурно-благотворительного фонда "Ашана" и сухумского реабилитационного центра. Выставка организована выставочным центром "Аҧеиҧш" в рамках международного благотворительного фестиваля "Ангелы природы", – отметила она.
Вырученные деньги от выставки-продажи детских рисунков пойдут на лечение тяжелобольных детей Абхазии.
Культурно-благотворительный фонд "Ашана" был создан в Сухуме в 2008 году. Фонд в основном занимается сбором средств на лечение тяжелобольных детей, проживающих на территории Абхазии.