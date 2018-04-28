Сила воли и мотивация: как подготовить ребенка в первый класс

О том, как подготовить ребенка к школе, чтобы он мог сконцентрироваться на учебе, рассказала на радио Sputnik учительница средних классов Сухумской школы № 2 Марина Задорожная.

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В Абхазии есть проблема с дошкольной подготовкой детей, рассказала на радио Sputnik учительница Сухумской средней школы № 2 Марина Задорожная.

Родители часто отправляют ребенка к репетитору, чтобы он научился читать, считать и писать. Но учительница Задорожная считает, что главное в дошкольной подготовке – хорошо сформированная мотивация.

"Подготовка у детей очень разная. Но проблема не в том, что кто-то больше знает, а кто-то меньше. Ребенок может уметь читать, но если у него нет мотивации, то он может очень быстро отстать от других. Главный показатель – мотивация, то как ребенок видит свою деятельность в школе. Если он идет в школу и знает, что ему нужно учиться, чтобы быть умным, грамотным, образованным, то он достигнет больших успехов. Если же ребенок не настроен на учебный процесс, то он быстро потеряет интерес. С ним гораздо сложнее достичь каких-то успехов", – уверена учительница.

Еще не менее важна воля ребенка. Первоклассник должен усидеть за занятием хотя бы 15 минут.

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"Когда ребенок не может усидеть за занятием и 15 минут, то родителям нужно подумать, стоит ли в этом году отправлять его в школу. Потом важно очень, насколько ребенок общительный. Он должен уметь разговаривать в коллективе. Не стесняться сверстников и учителя, принимать информацию. И это не менее важно, чем умение читать", – считает Задорожная.

Адаптироваться в коллективе ребенка учат еще в детском саду. Именно там и идет развитие речи, памяти и воображения. С детьми, которые приходят в школу после детского сада, как отметила Задорожная, работать намного легче.

"В Абхазии очень хорошая подготовка. Там идет и развитие речи, и развитие физических качеств, и навыков, которые готовят к процессу обучения. Детки действительно развиты для школьного обучения. А те дети, которые не ходят в детский сад, им трудно, они только учатся жить в коллективе и сразу сконцентрироваться на учебе им намного сложнее, – говорит педагог. — Если отдать ребенка в подготовительную школу, то опять возникает вопрос, чему там их будут учить? Если все обучение будет сводиться к тому, что будут учить читать, писать, то это не правильно, я считаю. Главное – подготовить руку к письму – рисовать, раскрашивать. Развитие общего интеллекта, познавательных процессов, развитие памяти, воображения. Потому что мы знаем, воображение – главный двигатель в развитии ребенка."

В Абхазии на базе многих школ существуют подготовительные классы для детей. В них обучаются в основном дети, которые не ходили детсад.

"Если ребенок приходит в класс по подготовке к школе и учится рисовать, читать стихи, то это только плюс. Ему затем легче будет учиться в школе, у него будут развиты и память. Мне важно, чтобы ребенок мог сидеть, чтобы у него была крепкая рука, чтобы не дрожащие палочки, цифры и буквы получались. То есть штриховка, раскрашивание – то, что делают в наших садах и дошкольных подготовительных классах", – отметила Задорожная.

Если ребенок не ходил в детский сад и не посещал классы дошкольной подготовки, то учительница советует родителям самим позаниматься с ним. Главное – развивать в нем память, мышление, речь и силу воли. Также важно создать условия, чтобы ребенок мог много общаться со сверстниками.