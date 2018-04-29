"Сухумский забег": что увидят спортсмены на дистанции

6 мая в преддверии 73-ей годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Сухуме состоятся сразу три крупных спортивных мероприятия, одно из них "Сухумский забег".

Бадрак Авидзба, Sputnik.

Впервые "Сухумский забег", под названием "Сухумский октябрь" прошел 13-14 октября 2017 года. Тогда попробовать свои силы на беговую дорожку вышли более 300 человек от мала до велика.

По какому маршруту

Организаторы проложат беговой маршрут по набережной Сухума. Дистанция для самых маленьких – 1 километр начнется у Драмтеатра, участники добегут до отметки, которая будет располагаться чуть дальше причала ресторана "Амра" и вернутся к месту старта.

В "Сухумском забеге" будут различные дистанции: 1 километр в котором могут пробежать дети до 12 лет; 2,5 километра – от 10 до 14 лет; 2,5 километра – от 15 до 90 лет; 5 километров – от 15 до 90 лет и 10 километров – от 15 до 90 лет.

© Sputnik / Томас Тхайцук Колоннада на набережной Махаджиров

Что по маршруту

Увлекательное спортивное событие, которого с нетерпением ждут жители столицы, стартует от Абхазского драматического театра. Бегуны должны добежать по набережной до ресторана "ДЭМ" и вернуться к месту старта.

Стартуют "спринтеры" под шум воды, который хлещет из пастей грифонов у Абхазского драмтеатра. Синоптики обещают теплую погоду в день соревнований, поэтому брызги от фонтана, наверняка, не помешают спортсменам.

© Sputnik / Томас Тхайцук Фонтан на набережной Сухума

Первым знаковым местом набережной Сухума, где пробегут участники "Сухумского забега" станет "Брехаловка", завсегдатае столичной достопримечательности смогут наблюдать за спортивным событием попивая ароматный кофе, или же во время обдумывания очередного хода в шахматной партии.

Среди участников забега будут и гости республики, которые смогут увидеть недалеко от "беговой дорожки" Тачкума с хмурым выражением лица, держащего в руке так и не раздавленный сыр.

© Sputnik / Томас Тхайцук Скульптура "Тачкум" на набережной Махаджиров

Следующая визитная карточка, лежащая на пути спортсменов, – ресторан "Нартаа". Жаль, что бегуны не смогут забежать в ресторан и отведать вкусную "лодочку" или же копченое мясо с мамалыгой, впрочем, они это смогут сделать после.

© Sputnik / Томас Тхайцук Ресторан "Нартаа" на набережной Сухума

По другую сторону спортсмены увидят скульптуру Ники и Чика, остановиться у Ники, "послушать мелодию" с ее пластинки, подержать на удачу за нос Чика или клюв его курицы спортсмены также не смогут – спортивный интерес.

© Sputnik / Томас Тхайцук Набережная Сухума

Пробежав еще немного, перед спортсменами возникнет еще одна достопримечательность – логотип, возле которого с удовольствием фотографируются жители и гости республики.

© Sputnik / Томас Тхайцук Набережная Сухума

Затем бегунам предстанет Сухумский морской порт. Здесь спортсмены свернут к причалу, где стоит ресторан "Апра", пробежав несколько сот метров и оценив красоту Сухумского порта и моря, они продолжат путь вдоль набережной.

© Sputnik / Томас Тхайцук Ресторан "Апра". Сухум

Еще через несколько десятков метров бегущих "встретит" пингвин-философ, читающий изречение американского писателя Уильяма Фолкнера. Наверняка у пингвина-философа возникали мысли, куда все люди бегут и чего ищут в жизни.

© Sputnik / Томас Тхайцук "Пингвин-философ"

Помимо всего прочего спринтеров на пути будет "поджидать" тысячелетняя история – развалины крепости древней Диоскурии. Естественная декорация набережной Сухума будет "призывать" участников "Сухумского забега" к героическому преодолению дистанции для победы.