"Сухумский забег": что увидят спортсмены на дистанции

Бадрак Авидзба, Sputnik.
Впервые "Сухумский забег", под названием "Сухумский октябрь" прошел 13-14 октября 2017 года. Тогда попробовать свои силы на беговую дорожку вышли более 300 человек от мала до велика.
По какому маршруту
Организаторы проложат беговой маршрут по набережной Сухума. Дистанция для самых маленьких – 1 километр начнется у Драмтеатра, участники добегут до отметки, которая будет располагаться чуть дальше причала ресторана "Амра" и вернутся к месту старта.
В "Сухумском забеге" будут различные дистанции: 1 километр в котором могут пробежать дети до 12 лет; 2,5 километра – от 10 до 14 лет; 2,5 километра – от 15 до 90 лет; 5 километров – от 15 до 90 лет и 10 километров – от 15 до 90 лет.
Что по маршруту
Увлекательное спортивное событие, которого с нетерпением ждут жители столицы, стартует от Абхазского драматического театра. Бегуны должны добежать по набережной до ресторана "ДЭМ" и вернуться к месту старта.
Стартуют "спринтеры" под шум воды, который хлещет из пастей грифонов у Абхазского драмтеатра. Синоптики обещают теплую погоду в день соревнований, поэтому брызги от фонтана, наверняка, не помешают спортсменам.
Первым знаковым местом набережной Сухума, где пробегут участники "Сухумского забега" станет "Брехаловка", завсегдатае столичной достопримечательности смогут наблюдать за спортивным событием попивая ароматный кофе, или же во время обдумывания очередного хода в шахматной партии.
Среди участников забега будут и гости республики, которые смогут увидеть недалеко от "беговой дорожки" Тачкума с хмурым выражением лица, держащего в руке так и не раздавленный сыр.
Следующая визитная карточка, лежащая на пути спортсменов, – ресторан "Нартаа". Жаль, что бегуны не смогут забежать в ресторан и отведать вкусную "лодочку" или же копченое мясо с мамалыгой, впрочем, они это смогут сделать после.
По другую сторону спортсмены увидят скульптуру Ники и Чика, остановиться у Ники, "послушать мелодию" с ее пластинки, подержать на удачу за нос Чика или клюв его курицы спортсмены также не смогут – спортивный интерес.
Пробежав еще немного, перед спортсменами возникнет еще одна достопримечательность – логотип, возле которого с удовольствием фотографируются жители и гости республики.
Затем бегунам предстанет Сухумский морской порт. Здесь спортсмены свернут к причалу, где стоит ресторан "Апра", пробежав несколько сот метров и оценив красоту Сухумского порта и моря, они продолжат путь вдоль набережной.
Еще через несколько десятков метров бегущих "встретит" пингвин-философ, читающий изречение американского писателя Уильяма Фолкнера. Наверняка у пингвина-философа возникали мысли, куда все люди бегут и чего ищут в жизни.
Помимо всего прочего спринтеров на пути будет "поджидать" тысячелетняя история – развалины крепости древней Диоскурии. Естественная декорация набережной Сухума будет "призывать" участников "Сухумского забега" к героическому преодолению дистанции для победы.