В ритме танца: жизнь хореографа Анжелы Дбар

В Международный день танца главный балетмейстер детской хореографической студии "Иааирума" при Государственном ансамбле "Шаратын" имени Эдуарда Бебия, заслуженная артистка Абхазии Анжела Дбар рассказала о своей жизни, связанной с танцем.

Sputnik.

С танцем по жизни

Вся жизнь руководителя "Иааирума" Анжелы Дбар связана с танцем, она с малых лет занималась танцами, а на профессиональной сцене провела без малого 27 лет.

"Я провела 27 лет в Госансамбле "Шаратын" под руководством народного артиста Абхазии, Грузии Эдуарда Вахайдовича Бебия, он лауреат Гулиевской премии. Весь жизненный путь в танце связан именно с ним", — рассказала Анжела Дбар.

В 2000 году совместно с народным артистом Абхазии Вахтангом Возба Анжела Дбар создала детскую студию "Иааирума".

"И вот с 2000 года мы работаем вместе с ним, я думаю, у нас это неплохо получается", — подчеркнула хореограф.

По ее словам, если человек не может без своей работы, то самой судьбой и богом ему предназначено заниматься любимым делом.

"Иногда бывают такие моменты, когда думаю, что все, брошу. У меня огромное количество детей, до 200 человек, и перед конкурсами, выездами очень устаю, но побыв недельку без детей, без танцев и репетиций, я уже просто не могу", — поделилась Дбар.

С малых лет

В детскую хореографическую студию "Иааирума" детей принимают с шести лет, рассказала руководитель студии.

"С ними мы работаем семь лет, мы выпускаем более подготовленных детей, полупрофессионалов, я не могу сказать, что от нас они выходят профессионалами. Потом они идут в другие коллективы, естественно в "Шаратын", идут в Государственный ансамбль песни и танца, в другие коллективы, куда их душа зовет", — заметила она.

© Sputnik / Томас Тхайцук "Шаратын" удивил зрителей танцем с кинжалами

Анжела Дбар рассказала, что в "Иааирума" дети учат абхазские танцы и танцы народов Северного Кавказа.

"Все азы начинаются с абхазского танца, затем абазинский, осетинский, чеченский и так далее, есть очень много танцев, которые мы преподаем детям. Если у детей есть желание, то они могут ходить на дополнительные занятия к нам", — отметила хореограф.

По словам Анжелы Дбар, абхазский танец намного изменился с тех пор, когда она сама танцевала его в "Шаратыне".

"Много современных элементов появилось, потому что все хореографы видят свой танец со своей точки зрения. Кто-то видит стилизацию в современном плане, кто-то наоборот в народном. Когда Эдуард Бебия ставил танцы тоже внедрял очень много элементов, сейчас мы работаем по его школе, и мне лично она очень помогает", — сказала она.

В техническом плане абхазские танцы стали сложнее, считает Дбар.

"Если мы стилизуем какие-то танцы, там больше технических движений, даже для девочек. Мы стараемся девочкам усложнить технику исполнения танцев", — отметила она.

© Фото : из архива семьи Бебиа Эдуард Бебиа и его "Шаратын" 8

Хореограф уверена, что со временем танец не потеряет свой первоначальный вид.

"Мы стараемся сохранять истоки, мы просто добавляем новые элементы, чтобы это было интересно молодежи", — подчеркнула Анжела Дбар.

Сравнивая танцы, сохранившиеся у турецкой диаспоры с современными абхазскими, она заметила, что в Турции абхазский танец более приближен к традиционному танцу.

"Они сумели сохранить традиционные элементы танцев, но и у нас они есть. Когда мы впервые поехали в Турцию и ознакомились с их танцем, увидели их стиль танца, находили общие черты", — сообщила руководитель "Иааирума".

В хореографической студии "Иааирума" преподаются также и танцы, сохранившиеся среди абхазов живущих в Турции.

© Фото : с сайта Культурные сезоны Россия-Абхазия Арсалия: "Шаратын" сохранил культурное наследие в танце

"К концу сентября мы собираемся в Санкт-Петербург, там будет проходить грандиозный фестиваль, поедем со средней группой нашей студии, со старшей группой также собираемся поехать в Болгарию. Будем также принимать участие в конкурсе "Адзыхь" в Абхазии", — поделилась планами Анжела Дбар.

Международный День танца был учрежден Международным советом танца ЮНЕСКО в 1982 году. Дата не случайна, так как именно 29 апреля родился известный французский балетмейстер, "отец современного балета" Жан-Жорж Новерр. Он первым начал ставить полноценные балетные спектакли.

Международный день танца должен объединять людей, так или иначе, связавших свою жизнь с танцем. Этот праздник посвящен всем стилям и направлениям в танце. Он позволяет людям всего мира говорить на едином общем языке — языке танца.