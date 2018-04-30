Сделать аджику в Праге: история влюбленного в Абхазию чеха

О том, почему чех Якуб Левандовски не может забыть про Абхазию, что заставило его вернуться в республику спустя три года после первого визита, читайте в материале Sputnik Абхазия.

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Специалист по международным отношениям из Чехии Якуб Левандовски впервые побывал в Абхазии в 2015 году, когда он был еще студентом, и, по его признанию, влюбился в республику.

По студенческому обмену

До приезда в Абхазию, Якуб учился в университете в Праге. Затем по студенческому обмену он со своими товарищами поехал в Тбилиси, откуда Якуб и стал путешествовать по странам Южного Кавказа.

© Sputnik Асда Квициния Британский журналист Софи Роял: в Абхазию я приехала по зову сердца

"У меня была хорошая возможность путешествовать по всему региону, был в Армении, Азербайджане и в Абхазии. Раньше я вообще ничего не знал про Южный Кавказ, про проблемы, которые здесь существуют. Я решил с ребятами, с которыми учился в Тбилиси, поехать в Абхазию", — рассказал Якуб.

По признанию Левандовски, он и его товарищи немного опасались ехать в республику.

"Мы приехали через Зугдиди, на границе у нас посмотрели документы, задали несколько вопросов, и потом мы сели в такси и приехали в Гал, а уже оттуда на маршрутном такси приехали в Сухум. Тогда в Абхазии я никого не знал, на улице мы встретили женщину, которая предложила остаться в ее квартире. На следующий день мы поехали в Гагру", — подчеркнул путешественник из Чехии.

По Армении, Азербайджану и Грузии Якуб передвигался исключительно автостопом, однако в Абхазии пользовался услугами такси.

"Здесь водители не останавливались, нас было четыре человека, но разделились на две группы", — поделился он.

Двигал интерес

В Абхазию с группой товарищей Якуб приехал из-за интереса к культуре, языку, традициям, менталитету, кухне народа.

"Всегда лучше самому приехать и посмотреть, чем что-то читать или слышать про ту или иную страну. Все говорят, что это зона конфликта, даже когда сказал семье, что приеду сюда, они очень боялись. Мама и бабушка сказали, чтобы я поехал, что это хороший опыт, но папа сказал, что я должен подумать два раза, потому что если что-то случится, то нет страховки, что мне никто не поможет, и так далее", — сказал Левандовски.

Сейчас Якуб говорит, что решение приехать в Абхазию — одно из лучших в его жизни.

"Я встречался с ребятами, которые работают в разных организациях, моя цель — получить новых друзей, общаться с молодыми всегда лучше, они более открытые", — отметил он.

Якуб Левандовски рассказал, что ему, как специалисту по международным отношениям, важно узнать об Абхазии многое, а сделать это можно только на личном опыте.

"Я обожаю играть в нарды, вчера ночью играл с мужчинами на "Брехаловке", но, к сожалению, проиграл. Научился играть в нарды на компьютере, потом друзья с Кавказа подарили мне их, и дома научил играть и маму, и папу", — подчеркнул он.

По признанию Якуба, кофе на "Брехаловке" очень вкусный. "Я сам дома каждое утро варю кофе. Кроме того, я большой сторонник аджики, в прошлом году получил от подруги рецепт абхазской аджики. Потом я сам сделал в Праге аджику", — сказал он.

Якуб Левандовски рассказал, что хочет изучить историю Абхазии, посмотреть и открыть что-то новое для себя за те полторы недели, что будет находиться в республике.

Отличительной чертой абхазов он назвал гостеприимство.