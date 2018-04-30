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Первые пассажиры высоко оценили преимущества ж/д рейса Адлер–Гагра.

Летом Абхазию и Россию свяжут пять поездов

© Sputnik Томас Тхайцук
В Абхазии
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Первый рейс в 2018 году из Санкт-Петербурга в Сухум отправился в Абхазию 30 апреля.

СУХУМ, 30 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. В курортный сезон между Абхазией и Россией будут ходить пять поездов, сказал в интервью Sputnik заместитель руководителя РУП "Абхазская железная дорога" Игорь Маргания.

"Это два московских, два питерских и поезд на Самару. Что касается поезда № 216  "Сухум — Санкт-Петербург", он в графике есть, но в продаже билетов на этот поезд нет. Если будет много пассажиров, и один поезд не будет справляться, значит, пойдет второй поезд", — добавил он.

Круглый год из этих рейсов ходит только один поезд № 306 "Сухум – Москва", сообщил заместитель руководителя АЖД.

Сухумский вокзал
© Sputnik / Илона Хварцкия
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Состав "Сухум – Москва – Курск" будет ходить, начиная со 2 июля и до середины августа.

"Несколько вагонов с этого поезда будут уходить на Белгород. Поезд "Самара — Сухум" будет ходить с 13 июля по конец августа. В поезде "Сухум — Санкт-Петербург" есть вагоны на Псков, Ростов-на-Дону и Воронеж", —  рассказал Игорь Маргания.

Первый рейс в 2018 году из Санкт-Петербурга в  Сухум отправился  в Абхазию 30 апреля. В июле и августе он будет ходить ежедневно, сообщил заместитель руководителя РУП "Абхазская железная дорога".

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