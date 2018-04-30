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30 апреля 1993 года: грузинские солдаты не подчиняются приказам

© AP Photo.
В Абхазии
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Темы:
"413 дней" (260)
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Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Из книги Аслана Авидзба "Отечественная война (1992-1993гг). Вопросы  военно-политической истории Абхазии":

"В апреле 1993 года в одной из тбилисских газет некий Харчилава писал: "В августе месяце, когда война началась, многим казалось, что она очень скоро закончится легкой победой. С песней уходили добровольческие отряды на эту, по их представлению, военную "игру". Среди них были и такие, которые прибывали в Абхазию с целью грабежа и в поисках денег… Но, когда прибывшие на место увидели, что там настоящая война и убивают людей, – некоторые тайком оттуда ушли, некоторые с выданными автоматами, с награбленным добром, с машинами "благополучно" вернулись…".

Еще одно свидетельство о состоянии грузинской армии тех времен было опубликовано в российском журнале "Новое время", которое потом было перепечатано газетой "Демократическая Абхазия" от 30 апреля 1993 года:

"С военной точки зрения грузинские формирования еще трудно называть настоящей полноценной армией. Дисциплины никакой. Приказам не подчиняются. С командирами переругиваются. Что-то не понравилось — плюнул и ушел с фронта. Офицерские звания присваивают по знакомству. Мальчишки, которые вообще не служили, носят капитанские погоны. Полковниками становятся вожди местных кланов. Сержантов и лейтенантов вообще нет".

Sputnik Абхазия расскажет все об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.

Темы:
"413 дней" (260)



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