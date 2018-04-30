30 апреля 1993 года: грузинские солдаты не подчиняются приказам

Из книги Аслана Авидзба "Отечественная война (1992-1993гг). Вопросы военно-политической истории Абхазии":

"В апреле 1993 года в одной из тбилисских газет некий Харчилава писал: "В августе месяце, когда война началась, многим казалось, что она очень скоро закончится легкой победой. С песней уходили добровольческие отряды на эту, по их представлению, военную "игру". Среди них были и такие, которые прибывали в Абхазию с целью грабежа и в поисках денег… Но, когда прибывшие на место увидели, что там настоящая война и убивают людей, – некоторые тайком оттуда ушли, некоторые с выданными автоматами, с награбленным добром, с машинами "благополучно" вернулись…".

Еще одно свидетельство о состоянии грузинской армии тех времен было опубликовано в российском журнале "Новое время", которое потом было перепечатано газетой "Демократическая Абхазия" от 30 апреля 1993 года:

"С военной точки зрения грузинские формирования еще трудно называть настоящей полноценной армией. Дисциплины никакой. Приказам не подчиняются. С командирами переругиваются. Что-то не понравилось — плюнул и ушел с фронта. Офицерские звания присваивают по знакомству. Мальчишки, которые вообще не служили, носят капитанские погоны. Полковниками становятся вожди местных кланов. Сержантов и лейтенантов вообще нет".

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