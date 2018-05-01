Культурная идентичность: фестиваль армянской музыки прошел в Гагре

Фестиваль 2018 года был посвящен 100-летию Сардарапатской битвы и 25 годовщине Победы народа Абхазии в Отечественной войне 1992-1993 годов.

ГАГРА, 1 мая — Sputnik, Саида Жиба. Союз армян Абхазии ежегодно в Гагрском районе проводит фестиваль армянской музыки. В этот раз он был приурочен к 25 годовщине Победы народа Абхазии в Отечественной войне 1992-1993 годов, а также 100-летию Сардарапатской битвы, произошедшей в Армении, рядом с городом Армавир в 1918 году.

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Как и каждый год, культурное мероприятие посетило руководство страны, Гагрского района, представители армянской общины из всех районов страны, а также гости из городов России.

Фестиваль был организован председателем армянской общины Гагрского района Хачиком Минасяном при поддержке частного предпринимателя из Сочи Сергея Минасяна и благотворительным фондом "Амшен", председателем которого является ветеран Отечественной войны народа Абхазии Алик Минасян.

Перед началом концерта президент Абхазии Рауль Хаджимба тепло приветствовал гостей и участников фестиваля.

"Для меня стало традиционным посещение фестиваля армянской музыки. Он дает нам возможность лучше узнать культуру этого народа", — сказал глава государства.

Рауль Хаджимба также отметил, что совсем недавно армяне всего мира отмечали день памяти погибших армян в Османской империи.

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"В самые тяжелые годы для армянского народа и в то же время нелегкие для абхазского, наш народ протянул братскую руку помощи. Вместе мы прошли долгий путь, преодолевая все тяготы", — подчеркнул Рауль Хаджимба.

Приветствуя всех собравшихся, председатель армянской общины Гарского района Хачик Минасян рассказал о значимости проведения данного фестиваля.

"Главной целью армянской общины является сохранение национальной культуры и формирование уважительного отношения к культуре и традициям коренного населения Абхазии", — пояснил Минасян.

В концертной программе приняли участие детские творческие коллективы из всех районов Абхазии с хореографическими постановками.

Зрители также имели возможность насладиться пением талантливых певцов из России.