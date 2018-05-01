Письмо не в конверте: 1 мая 1870 года заработал Индоевропейский телеграф в Абхазии

1 мая 1870 года в Абхазию стало возможным посылать телеграммы. В Сухуме заработал Индоевропейский телеграф. В день годовщины события Sputnik вспоминает детали истории телеграфного сообщения.

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Пять лет назад возле администрации Гагры был установлен памятник важному событию второй половины XIX века — Индоевропейскому телеграфу. Телеграфное сообщение, связавшее 34 государства, было равноценно полету в космос. Линия Лондон – Дели, построенная фирмой Siemens, проходила через Абхазию.

Инициатором установки памятника стал бывший заместитель главы администрации Гагрского района Теймураз Хишба.

"Я когда-то прочел газетную статью об Индоевропейском телеграфе в Абхазии и заинтересовался этой темой, – рассказывает Хишба. – Собирал информацию о нем, предложил идею памятника. Глава администрации Григорий Еник поддержал ее, были выделены средства. Скульптор Анзор Мукба придумал интересную композицию: столб с указанием километража до городов-побратимов Гагры и городов, где проходила линия Индоевропейского телеграфа. На столбе расположено символическое изображение телеграфа и табличка, рассказывающая его историю. С ним любят фотографироваться туристы, памятник стал одной из достопримечательностей Гагры".

© Фото : Владимир Бегунов Памятник Индоевропейскому телеграфу в Гагре

Сам телеграф за почти полтора века, прошедшие со дня его открытия, оброс множеством мифов и легенд. Попробуем с ними разобраться. Книг об Индоевропейском телеграфе (ИЕТ) пока не написано, информацию пришлось собирать по крупицам в различных источниках в течение нескольких месяцев.

Вернер фон Сименс в Абхазии

Эта история началась с того, что Британская Империя не смогла быстро подавить восстание сипаев в Индии в середине XIX века. Стало понятно, что руководить колонией без быстрой связи со столицей империи невозможно. Тогда-то королева Виктория и решилась на грандиозную стройку телеграфной линии из Лондона в Калькутту длиной в 10 тысяч километров. Подрядчиком была выбрана компания братьев Сименс, существующая и поныне.

В ноябре 1867 года в кавказской прессе было опубликовано концессионное условие о строительстве Индоевропейской телеграфной линии на территории России. Линия проходила через Крым, Кубань, Абхазию, Грузию и Армению. Главная станция ИЕТ в России находилась в Керчи, вспомогательные – в Одессе, Сухуме, Тифлисе. Российское правительство по договору имело право поставить своего начальника на станцию и взимать плату за депешу.

© Sputnik Сария Кварацхелия Женский взвод на линии связи: история гудаутских телефонисток

В следующем году Вернер фон Сименс, старший из братьев, проехался по черноморскому побережью, где должен был проходить телеграф. Был он и в Абхазии. В книге Анзора Агумаа "Старый Сухум" указано, что Сименс сначала купил участок на нынешней улице Айдгылара, где в 1869 году была построена контора Индоевропейского телеграфа. Во время русско-турецкой войны 1877–1879 годов здание конторы было разрушено, как и сама линия: повалены столбы, сорваны провода. После войны и телеграф, и контору восстановили.

В 1912 году была построена новая контора Индоевропейского телеграфа по улице Чочуа. Рядом возвели просторное двухэтажное здание для обслуживающего персонала. Оно сохранилось, сейчас это жилой дом, памятник архитектуры, по адресу: ул. Чочуа, 65.

Нам известны фамилии трех начальников Индоевропейского телеграфа в Сухуме – Меуер, Бартнет и Мартин.

Первоначально линию из Джубги до Сухума прокладывали по морю на глубине 160 метров. Братья Сименсы тогда приехали в Сухум и находились на борту парохода "Нил", когда он производил укладку кабеля. Эта подводная прокладка линии в 186 километров обошлась Сименсам в 256 тысяч рублей серебром, или 333 миллиона рублей на современные деньги. Общая же сумма постройки Индоевропейского телеграфа вылилась примерно в четыре миллиарда рублей по нынешнему курсу.

В 1870 году строительство было завершено. 12 апреля из Лондона в Дели по нему передали гимн "Боже, храни королеву" и табель заработной платы будущих телеграфистов. Сигнал дошел из Лондона до Калькутты за 28 минут. Кстати эта дата спорная, есть и другая – 18 января. Именно ей датирована газета "Кавказ", в которой сообщалось, что в честь открытия телеграфа обер-инженер Кавказского отделения телеграфной станции Гельцер дал большой банкет в Тифлисе.

На следующий день после открытия Индоевропейского телеграфа по легенде в кабинет ко Льву Толстому вошел его друг Владимир Чертков.

"Лев Николаевич, вчера открыли телеграф из Лондона в Калькутту, – сказал Чертков. – Теперь за несколько минут человек может передать свою мысль в другой конец планеты!"

Толстой ответил:

"А есть ли у человечества мысли, которые надо передавать с такой скоростью?"

Фраза остроумная, вот только авторство Толстого сомнительно. Лев Николаевич был самым продвинутым русским писателем. В восемьдесят лет он освоил велосипед, а письма к друзьям и знакомым записывал на фонограф. Благодаря последней привычке до нас дошли записи голоса автора "Войны и мира". Вряд ли Лев Николаевич стал бы шутить о телеграфе и не признал, что это одно из главных достижений цивилизации своего времени.

Высокие гонорары участникам телеграфной стройки

В 1871 году связь через Индоевропейский телеграф остановилась. В Абхазии произошел обрыв подводного кабеля. В некоторых источниках причиной называют землетрясение, в других говорится, что землетрясений в тот год не наблюдалось. Как бы то ни было, чинить кабель на глубине тогда не умели.

Карл, младший из братьев Сименс, объявил телеграф ударной немецкой стройкой, пообещав участникам высокие гонорары. Кабель протянули через Абхазию по воздуху. 31 января 1871 года он заработал вновь.

Широко распространено мнение, что до строительства Индоевропейского телеграфа связи в Абхазии не было. Это не так. В 1862 году Ставрополь имел телеграфное сообщение с Тифлисом, а с 1863 года – с Москвой. Сложно представить, что провод прокладывали через горы, это не удалось даже братьям Сименс. Более вероятно, что линия шла по побережью через Абхазию. Соответственно, за семь лет до открытия ИЕТ у Абхазии была телеграфная связь с Москвой через Ставрополь. Сименсы для своего проекта во многих местах использовали внутренние линии государств, через которые проходил Индоевропейский телеграф. Так, более, чем вероятно, было и в Абхазии.

Телеграфное сообщение в 1870 году для Сухума было привычным явлением, но действовало оно только с несколькими городами Российской империи. 1 мая 1870 года в Абхазии появилась возможность передавать мгновенные сообщения в Европу и Азию через ИЕТ.

В 1876 году из Сухума было послано семь тысяч телеграмм. В 1877 году был поставлен еще один телеграфный аппарат, и количество телеграмм увеличилось до девяти тысяч.

"Корни" телеграфа

Что же представлял собой телеграф? Это были металлические столбы, установленные на расстоянии 100–150 метров друг от друга. Высота самих столбов 3–9 метров, в зависимости от местности. Внизу на каждом столбе была выбита надпись Siemens brothers. Изначально на железные столбы крепились металлические кронштейны с изоляторами, по одному на каждый провод. Проводов было три. Но во время дождя происходило замыкание, и качество связи падало. Через несколько лет братья Сименсы изобрели то, что широко используется по сей день, – деревянную перекладину на столбе (траверсу).

© Фото : Прокудин-Горский Гагра, 1912 год. На переднем плане – столб Индоевропейского телеграфа

Дерево не проводит ток, в него можно вбить сколько угодно кронштейнов. Такие траверсы начали использовать примерно с 1883 года. На многих фотографиях Проскудина-Горского, сделанных в 1912 году в Абхазии, видны столбы Индоевропейского телеграфа.

На каждой станции телеграфные аппараты фиксировали полученное сообщение и, в случае его искажения, текст телеграммы можно было запросить с ближайшей станции.

В Абхазии после того, как провод телеграфа протянули по воздуху, появилась станция в Гагре. Временная находилась возле ресторана "Гагрипш", потом построили постоянную на нынешней улице Званба.

Как выглядела станция Индоевропейского телеграфа можно представить, прочтя документ 1882 года. Это список имущества сочинской станции, оно везде было типичное: стол с чугунными ножками, стальная печать, сундук для хранения денежных средств, настенные часы (на Кубани одни такие сохранились, круглые, с фирменным с клеймом "INDO-EUROPEAN TEL. С. L.". Буквы C и L означали Калькутту и Лондон, – ред.), вывеска из листового железа с надписью "Телеграф".

Существует растиражированный миф, что Британская империя выкупала кусок земли диаметром три метра вокруг каждого столба Индоевропейской линии. Поступок бессмысленный. Вероятно, эта легенда возникла по аналогии с первыми метрополитенами. Прокладчикам метро в Европе и Америке в начале XX века приходилось выкупать подземную часть земельных участников у собственников. С телеграфом все проще. Британская империя по договору разрешала странам, через которые проходила линия, использовать телеграф в своих целях. Два провода на столбах были собственно Индоевропейским телеграфом (один действующий, второй – резервный), третий тянули местные власти для своих целей. Взаимовыгодное предприятие.

© Фото : public domaine Рисунок английского художника "Прокладка линии Индоевропейского телеграфа на Кавказе"

Несколько лет Индоевропейский телеграф не приносил прибыли, потом доходы постепенно начали расти.

В 1880 году через ИЕТ было передано 42,7 тысяч телеграмм. В России, для сравнения, в том же году передано более 67 тысяч телеграмм.

Сохранилась ведомость доходов компании за 1884 год. Тогда Братья Сименсы заработали 98 тысяч фунтов (примерно 510 миллионов рублей на современные деньги). Их них общие расходы заняли 24,6 тыс. фунтов, обслуживание – 28,7 тысяч. фунтов, выплата российскому правительству – 15 тысяч фунтов. Таким образом, чистая прибыль компании составила 29,7 тысяч фунтов, или 155 миллионов рублей на современные деньги.

Вернер фон Сименс, старший из братьев, писал в мемуарах о сложностях борьбы с российской бюрократией. Чтобы придать связистам вес, он заказал для них пышные мундиры, похожие на военные, только с галунами. "Не тщеты и корысти ради, иначе их просто никто слушать не будет", – объяснял он свое решение в воспоминаниях.

До 1905 года работникам телеграфа в России было запрещено вступать в профсоюзы, устраивать забастовки, быть членами политических партий и кружков. Для женщин было еще больше запретов.

Принимались на работу только незамужние или жены сотрудников компании. Было правило, если муж и жена работают в ИЕТ, и она по какой-то причине не может выйти на работу, то, в случае, если сотрудницу не заменял муж, ее увольняли без объяснения причин. Это ущемление в гражданских правах компенсировалось солидной зарплатой.

Вернер (кстати, единственный иностранец – академик РАН) изобрел буквенные телеграфные аппараты, которые заменили морально устаревшие аппараты Морзе, передававшие сообщения с помощью точек и тире. Аппараты Морзе могли передавать до пятисот слов в час, новые установки позволяли передавать до тысячи слов в час.

© Фото : из архива Екатерины Бебия Говорит Сухум, или 85 лет в эфире

В 2013 году на историческом сайте "Территория поиска" появились сообщения, что создающийся музей связи в Туапсе ведет переговоры с Министерством культуры Абхазии о передаче ему телеграфных аппаратов начала XX века. Якобы в разрушенном здании гагрской конторы ИЕТ сохранились два таких аппарата, которые ржавеют без дела.

"Мы подняли архивы, к нам не поступали документы с запросом на телеграфные аппараты", – говорит главный специалист Департамента охраны историко-культурного наследия Абхазии Инал Джопуа.

Более подробно об этом рассказал бывший заместитель главы администрации Гагрского района Теймураз Хишба.

"Я слышал такие разговоры, но это слухи, – говорит Хишба. – Здание конторы телеграфа в Гагре не сохранилось. На его месте давно построили гостиницу. Да и какие аппараты могли бы сохраниться за сто лет в заброшенном здании?!"

После запуска Индоевропейского телеграфа на Кавказе у братьев Сименс возникли проблемы. Местные жители развлекались стрельбой по изоляторам на столбах и постоянно выводили телеграф из строя. Англичанам пришлось нанять казаков для охраны линии. Впоследствии Вернер фон Сименс в мемуарах писал, что для охраны и быстрого ремонта провода была придумана линия караульных вышек, к которым подходил сигнальный провод. В случае обрыва линии, на вышке звенел будильник. Караульный звонил руководству и сообщал об аварии на своем участке. На место высылали ремонтную бригаду. По договору с Россией ремонтникам обязаны были давать лошадей на почтовых станциях по первому требованию.

За прошедшие полтора века ничего не изменилось. Компания Google несколько лет назад, желая сэкономить на земляных работах, протянула воздушный оптоволоконный кабель в Орегоне. Местные охотники повадились пристреливать на нем ружья. Устав бороться с обрывами, интернет-компания зарыла кабель в землю.

Во время революции и гражданской войны телеграф не работал. Связь возобновили 3 августа 1923 года.

Что интересно, ИЕТ не был национализирован, а принадлежал Индоевропейской компании.

Упоминание о нем можно найти в романе Островского "Как закалялась сталь":

"Ледяной стужей ознаменовал свое вступление в историю тысяча девятьсот двадцать четвертый год. Рассвирепел январь на занесенную снегом страну и со второй половины завыл буранами и затяжной метелью… От мороза и вьюги обрывались оледенелые провода телеграфа, из двенадцати линий работали только три: индоевропейский телеграф и две линии прямого провода".

Островский пишет, что Индоевропейский телеграф передал новость о смерти Ленина.

Следующую новость о ИЕТ мы находим в газете "Советская Сибирь" от 25 августа 1926 года. Это сообщение ТАСС: "В 12 часов ночи на 23 августа ЦК работников связи объявил стачку индо-европейского телеграфа на территории СССР. В Одессе создан генеральный стачечный комитет. В Сухуме организован закавказский стачечный комитет. Приняты меры к тому, чтобы телеграммы "индо" не передавались по советскому правительственному телеграфу".

© Фото : из архива Екатерины Бебия Лица Абхазского радио 12

Видимо, специально организованная советским правительством стачка, длившаяся с 23 августа по 11 октября, послужила формальным поводом к национализации телеграфа.

Он работал еще в тридцатых годах и постепенно ветшал. Во время Великой Отечественной войны отдельные участки восстанавливались партизанами и использовались для связи. Некоторые участки продолжали эксплуатировать вплоть до 1960-х годов. На этом история Индоевропейского телеграфа заканчивается.

В интернете периодически появляются сообщения о том, что в Абхазии сохранились столбы ИЕТ с клеймом Siemens brothers. Дескать, есть такие в Гагре, в горной части Нового Афона и в Сухуме.

"Я хотел найти хоть один сохранившийся столб с клеймом, чтобы использовать его для памятника, – рассказывает Теймураз Хишба. – Изъездил и исходил всю Гагру и окрестности – ни одного не осталось".

К столетию Индоевропейского телеграфа один такой столб установили в виде памятника в Керчи. Его случайно выкопали из земли во время дорожных работ. Сваленный, засыпанный мусором, он пролежал на обочине более полувека, прежде чем стать памятником.

Активисты из Краснодарского края долго искали такие столбы, изъездили в том числе и Абхазию, но не нашли. Два столба потом были обнаружены в лесах на Кубани. По слухам, такие столбы сохранились в Турции, где шла побочная ветка ИЕТ, и до сих пор используются.

Но два столба в Абхазии все-таки есть. Стоят они возле дома по улице Чочуа, 25, где жили в начале XX века служащие телеграфа. Но эти столбы залиты бетоном выше клейма и являются частью забора, так что исторической ценности не имеют. Вот, пожалуй, и все, что осталось от Индоевропейского телеграфа – вершины инженерной мысли конца XIX века.