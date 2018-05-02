Квоты и школьные учителя: ректор АГУ отчитался о поездке в Петербург

26 апреля в Политехническом институте Петра Великого в Санкт-Петербурге проходили XI Съезд Российского Союза ректоров и заседание Совета Евразийской Ассоциации университетов. В их работе принял участие ректор Абхазского государственного университета Алеко Гварамия.

Бадрак Авидзба, Sputnik

О значении форума

Открывая XI Съезд Российского Союза ректоров, ректор МГУ Виктор Садовничий отметил работу Абхазского государственного университета.

"При открытии было очень приятно услышать слова ректора МГУ Виктора Садовничева, который сказал, что рад тому, что в свое время помогли встать на ноги Абхазскому университету, и что недавно он был на юбилее (Абхазского госуниверситета – ред.) и видел плоды совместной деятельности", — рассказал ректор

В съезде приняло участие около 600 ректоров из многих стран мира. В работе форума принимал участие президент Российской Федерации Владимир Путин, министр образования и науки России Ольга Васильева, президент Российской Академии наук Александр Сергеев.

Ректор АГУ отметил, что многие, в том числе и руководитель МГУ Виктор Садовничий, были против того, чтобы образовательные стандарты, принятые на западе, внедрялись в России.

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Трудности, существующие в России из-за санкций западных стран, можно преодолеть, опираясь на отечественную науку, считает он.

По словам Алеко Гварамия, Российский Союз ректоров активно сотрудничает с Госдумой, Советом Федерации, обсуждает проекты законов.

Совместная работа над различными законопроектами была между АГУ и Парламентом до 2008 года, сообщил ректор.

"Почему-то после этого Парламент к нам не обращался, и более того, был создан институт экономики и права. Чтобы в этом институте работали специалисты, необходимо вовлекать людей из университета. Мы к этому уже привыкли, создаются какие-то организации и берут наших преподавателей на те или иные должности", — заметил ректор Абхазского госуниверситета.

Алеко Гварамия считает, что АГУ должен быть вовлечен в разработку законопроектов, которые принимает Народное Собрание.

Квоты на нужные профессии

Комментируя выступление президента России Владимира Путина на XI Съезде ректоров, Алеко Гварамия заметил, что глава государства предложил создать условия возвращения российских ученых, уехавших из страны.

"Путин говорит, что будут максимально поддерживать вузы, привлекать соотечественников за рубежом к совместной работе и дальше создавать условия для возвращения на родину ученых, которые уехали из России. Абсолютно правильная позиция", — сказал он.

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В Абхазии также нужно проводить работу, направленную на поддержку отечественного образования.

"А чем мы занимаемся? У нас даже нет сведений о том, сколько человек после войны мы послали на учебу в Россию, и сколько из них вернулись, сколько вернувшихся получили рабочие места. Разве это подход?" — задался вопросом Гварамия.

Помимо этого, ректор подчеркнул, что необходимо просить квоты в российских вузах на те профессии, которым не обучают в Абхазском государственном университете.

"А у нас на протяжении многих лет, включая и этот год, объявляют по телевидению о том, что можно подавать заявления на те специальности и в те вузы, в которые хотят поступить абитуриенты. Это неправильно, это должно делать государство", — уверен ректор.

Сейчас на одно место в российском вузе претендуют 60-70 человек из Абхазии.

"Скажу крамольную вещь. Когда трое абхазов конкурируют — это уже "катастрофа", а когда 60-70 человек, я не знаю, как это назвать. В этом году было всего 53 квоты на бакалавриат, магистратуру и аспирантуру, в то время как в прошлом году было 150. Ребята подают заявления о том, что хотят поступить в такой-то вуз, а потом выясняется, что этих специальностей не будет, им говорят, чтобы они переписались на те специальности, которые есть. Дорогие мои, где профориентация? Сознательно или нет мы нарушаем тот процесс, который называется вступительное испытание", — заметил он.

Вопросы к диссертациям

Комментируя выступление Владимира Путина на Съезде ректоров и проводя параллели с Абхазией, Алеко Гварамия процитировал главу России по вопросу кандидатских и докторских диссертаций.

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"Владимир Путин отметил, что всего 14% оканчивающих аспирантуру защищают диссертации в срок, но среди защищенных немало диссертаций, в том числе докторских диссертаций, вызывающих вопросы", — сказал он.

Ректор АГУ добавил, что это касается также диссертаций, написанных по гуманитарным направлениям.

"Пусть не обижаются коллеги, я бы сказал, что у нас тоже вызывают вопросы", — подчеркнул Алеко Гварамия.

Школьные учителя

Ректор Абхазского государственного университета затронул проблему, связанную со школьными учителями.

"После войны я эту задачу хорошо понимал, и мы никогда не сбавляли прием на эти направления, более того, до 70% приема мы отдавали под целевой заказ, а сегодня почти 1300 выпускников нашего университета по педагогическим специальностям не взяли дипломы, не отработали два года в детском саду или в школе", — отметил он.

Ректор АГУ уверен, что необходимо развивать систему школа-колледж-вуз.

"Был опыт в Кабардино-Балкарии, когда к Кабардино-Балкарскому университету подключили различные училища. Я предлагал сделать эту систему в Абхазии, вы посмотрите, в каком положении находятся средние специальные учебные заведения в Абхазии. Я не говорю, возьмите и присоедините все к университету, я не подобен тем руководителям, которые хотят нахватать как можно больше, дело не в этом. Надо посмотреть, что мы можем, когда, за счет чего, но над этим надо думать и поставить дело таким образом, чтобы оно было на пользу ", — подчеркнул ректор АГУ.

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Сейчас стоит задача совершенствования ЕГЭ в России, что может привести к возвращению классической системы сдачи экзаменов, рассказал он.

О планах

Ректор Абхазского госуниверситета рассказал, что в вузе будет открыта кафедра медицинской физики Московского университета.

"Потому что мы получаем медицинскую технику, когда она выходит из строя, ее некому ремонтировать", — пояснил он.

Алеко Гварамия рассказал, что абхазские студенты много раз участвовали в международном форуме "Ломоносов" в МГУ.

"На базе этого форума в МГУ создали "Международный союз молодых ученых", меня это обрадовало, потому что в свое время я с Юрием Вороновым возглавлял "Совет молодых ученых Абхазии". Сейчас эта форма опять возвращается", — сказал Гварамия.

По словам ректора, очередное заседание Совета Евразийской Ассоциации университетов пройдет в Абхазии в октябре 2018 года.