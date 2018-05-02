Суд согласился вызвать "высоких" свидетелей по иску Лакербая

Леонид Лакербая считает ложным фрагмент учебника по истории Абхазии, выпущенного в 2015 году.

СУХУМ, 2 мая – Sputnik. Сухумский городской суд, рассматривающий дело по иску экс-премьера Леонида Лакербая в отношении Министерства образования и авторов учебника "История Абхазии с древнейших времен до наших дней" Олега Бгажба и Станислава Лакоба, удовлетворил ходатайство истца о вызове в суд Рауля Хаджимба, Александра Анкваб, Ахру Бжания, Даура Аршба, Алика Габелия и Ирину Куакуаскир. Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда Абхазии.

Леонид Лакербая считает ложным фразу в учебнике "История Абхазии", выпущенном в 2015 году: "В сложившейся ситуации 29 мая 2014 года Парламент Абхазии … объявил вотум недоверия премьер-министру Л. Лакербая, обещавшему покинуть свой пост еще в феврале 2013 года …".

В судебном иске экс-премьер указал, что никаких обещаний уйти в отставку он не давал, и фраза в учебнике порочит его честь и деловую репутацию.

На судебном заседании представитель ответчиков – Станислава Лакоба и Олега Бгажба заявил ходатайство о том, чтобы суд признал недопустимым доказательством заключение комиссии специалистов, приложенного Леонидом Лкербая к заявлению, как доказательство подтверждающее то, что оспариваемая им публикация формирует о нем мнение, как о нечестном непорядочном человеке, не выполнившим обещание об отставке.

Суд счел возможным рассмотреть ходатайство после исследования указанного доказательства – заключения комиссии специалистов от 28 августа 2017 года, проведенной в АНО "Судебный эксперт" в Москве.

© Fotolia / Izzetugutmen Дело в чести: суд рассмотрел иск Лакербая к авторам учебника истории

Далее сторона ответчика заявила ходатайство о вызове в суд в качестве свидетелей Климентия Джинджолия, Олега Дамения и Давид Пилия, который суд удовлетворил.

Следующее судебное заседание состоится 8 мая 2018 года. Учебник "История Абхазии с древнейших времен до наших дней" Олега Бгажба и Станислава Лакоба был дополнен и переиздан в 2015 году.

В сентябре 2016 года во все школы Абхазии поступили новые учебники по истории страны. 13-ой параграф учебника вызвал возмущение со стороны оппозиционных сил и несогласие с оценкой его авторов о том, что политические события мая 2014 года, приведшие к смене власти, не вышли за рамки конституционного поля.

В результате многотысячного митинга начавшегося в Абхазии 27 мая 2014 года президент республики Александр Анкваб подал в отставку с поста 1 июня.

Рауля Хаджимба на тот момент руководил оппозиционной партией "Форум народного единства Абхазии", Даур Аршба и Ахра Бжания также являлись представителями оппозиционных политических сил.