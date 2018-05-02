Создатель абхазского флота: 210 лет назад погиб владетельный князь Келешбей

СУХУМ, 2 мая – Sputnik. В ночь на 2 мая 1808 года владетельный князь Абхазии Келешбей Чачба был убит у входа в свой дворец в Сухумской крепости.

На протяжении двух столетий господствовала версия о том, что за смертью князя Келешбея стоит его старший сын Асланбей Чачба, пользовавшийся поддержкой Турции.

© Sputnik / Илона Хварцкия Лакоба о Келешбее: фигура сложная, многогранная и неоднозначная

"Келешбей был безусловно выдающимся государственным и политическим деятелем, не случайно он вошел в историю. Можно отметить его внешние данные, он был огромного роста с ярко-красной бородой, то ли он хной покрывал эту бороду, как было принято на востоке в тот период, то ли он был таким от природы. Это человек, который смог сформировать довольно большой флот, если вначале IXX века в 1802 году было несколько судостроительных верфей в Абхазии, одна — в районе Адзюбжы, вторая — в Пицунде", — сказал в эфире радио Sputnik кандидат исторических наук Станислав Лакоба.

По словам историка, флот Келешбея Чачба контролировал морскую территорию от Анапы до Батуми.

"Он мог в течение нескольких суток выставить 25 тысячное войско, было несколько пушек, на помощь приходили черкесы, убыхи и другие народы, которые граничили с Абхазией. И это делало Келешбея могущественным человеком, с ним считался и Султан и турецкое правительство", — подчеркнул он.

Ученый отметил, что Келешбей был очень влиятельной политической фигурой. Если в начальный период он придерживался протурецкой позиции, то потом он больше придерживался уже российской позиции, хотя у него оставались трения с военным командованием и с Ниной Дадиани.

© Sputnik Томас Тхайцук, Наала Авидзба Древнее захоронение и, вероятно, фрагмент могилы Келешбея нашли в Сухуме

"Вместе с тем он поддерживал переписку с наполеоновской Францией, так что он был фигурой сложной, многогранной и неоднозначной. Говорить сейчас о том, что он был полностью на той или иной стороне, нельзя, он балансировал. Он понимал, что Россия обладает значительной мощью, вместе с тем он формально был связан с Османской империей. И лишь в 1806 или 1807 году он практически полностью оказался вне влияния Турции. И как раз происходят эти события. То есть было много заинтересованных сторон в его устранении. В том числе нельзя и турецкую карту сбрасывать, потому что все это в комплексе как раз и привело к его гибели", — отметил историк.

В 1803 году Келешбей Чачба сделал первый шаг к сближению с Россией, намереваясь с ее помощью избавиться от турецкого влияния, под протекторатом которой находилась тогда Абхазия.

Некоторые царские чиновники выражали недоверие и скепсис по поводу отношения Келешбея к России. Келешбей трагически погиб ночью 2 мая 1808 года в Сухумской крепости. Существует две версии его гибели. По первой, Келешбей погиб от рук своего старшего сына Асланбея, за спиной которого стояла Турция, по второй – от рук младшего сына Сафарбея, за спиной которого стояла Россия.

"Есть различные версии, одна из тех, которые поддерживают многие – негативное влияние Нины Дадиани которую не устраивал ни Келешбей, ни его старший сын Асланбей, потому, что Асланбей в случае гибели унаследовал престол. А Сафарбей, ее зять по абхазским адатам был законным сыном Келешбея, но так как его мать была крестьянкой он не мог наследовать царский престол", — подчеркнул он.

После его гибели владетелем Абхазии стал Асланбей, а после занятия русскими войсками города Сухум-кале 10 июля 1810 года руководителем Абхазии стал Сафарбей.