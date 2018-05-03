Узник немецкого концлагеря: в Австрии нашли могилу абхазского солдата

О том, как отчаявшиеся родственники абхазского солдата Семена Агрба нашли его спустя 73 года после Великой Отечественной войны, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Семен Агрба 73 года числился в списках без вести пропавших. Родственники абхазского воина долго искали информацию о нем. Но в какой-то момент отчаялись – все попытки оказались безрезультатны.

© Sputnik Константин Грецов Ушел навсегда: история погибшего в Берген-Бельзене Наиба Ахба

В марте 2018 года племяннику Семена Алексею Агрба неожиданно позвонили из Министерства обороны России и рассказали удивительную историю о дяде. Но обо всем по порядку.

Нагрянула война

Молодой Семен Агрба до начала Великой Отечественной войны работал директором школы в селе Аацы. Вел размеренную жизнь. Но семьей так и не обзавелся. Когда грянула война, он вместе с двумя старшими братьями – Еснатом и Щрином – отправился на фронт. Братьев Агрба раскидали в разные направления.

"У моего отца было три брата. Все втроем они отправились на войну, – начал свой рассказ Алексей Агрба, племянник Семена Агрба. – С войны вернулся только мой отец. А Щрин и Семен пропали без вести. Мы долго искали информацию о них. После развала СССР нам стало известно, что Щрин погиб под Херсонесом и там похоронен. А о Семене ничего не было известно, кроме некоторых фактов, которые всплыли практически сразу после войны".

В 1948 году семье Алексея Агрба пришло письмо из Украины. Писала женщина средних лет. Во время войны она работала в госпитале.

"По словам той женщины, Семен после ранения попал в госпиталь. Там он встретил медсестру, которую и полюбил. Она родила ему дочь. Но Семен об этом так и не узнал – сразу после госпиталя отправился на Берлин", – продолжил свое повествование Алексей Агрба.

О дальнейшей судьбе воина медсестра также ничего не знала. Письмо она написала в надежде на то, что ей ответит сам Семен.

"Она думала, что Семен жив. Но и мы знали о нем ровно столько же, сколько и она. Мы решили пригласить ее вместе с дочерью в Абхазию. Так дочь Семена Галина стала к нам ездить. Она даже переехала в Абхазию, поступила в институт и обзавелась семьей. Но потом уехала к матери, так как она в Украине была одна", – добавил Агрба.

© Фото : из архива семьи Семена Агрба Семен Агрба во время Великой Отечественной войны

Спустя 73 года

"Месяц назад из Министерства обороны России нам сообщили, что нашли захоронение Семена Агрба, – сказал племянник абхазского воина. – Одна русская женщина отдыхала в Австрии. Гуляя по парку, она увидела могилы и стенд с именами. И тогда она решила сообщить в Министерство обороны России. А уже оттуда прислали фамилии абхазских воинов".

Могила абхазского воина находится на территории бывшего немецкого концлагеря Маутхаузен.

"Как оказалось, после госпиталя Семен воевал на Берлинском направлении, но попал в плен. Когда немцы отступали, они убили всех узников лагеря. Потом все были захоронены в одном месте. Там есть общая могила, но Семен и еще двое узников из Абхазии захоронены отдельно, и на их могилах стоят таблички с инициалами. Мы понятия не имеем, как это случилось, и почему три отдельные могилы с табличками. Написано — Агрба Семен Сыкурович. Также рядом захоронены женщина по фамилии Кайтан и мужчина по фамилии Агрба. Видимо, в том концлагере было много абхазов", – рассказал удивительную историю Алексей Агрба.

Установить личности остальных еще не удалось. Но Алексей Агрба хочет найти их родственников и вместе с ними отправиться в Австрию.

"Пока мы не знаем, получится ли привезти останки дяди. Но самое главное, мы знаем место его захоронения. В любом случае мы должны поехать туда", – добавил он.