18:05 03 Мая 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 23°C
Прямой эфир
Поиск
ОВНА

3 мая 1993 года: перестрелки по всему Восточному фронту

© Facebook/ПАМЯТИ ПАВШИХ ЗА РОДИНУ
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
"413 дней" (263)
32 0 0

Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Согласно оперативной сводке Министерства обороны Абхазии, 3 мая на Гумистинском рубеже шли перестрелки из автомата.

"Во второй половине дня грузинские войска обстреляли населенные пункты Эшера, Шицкуара, Гуандра из артсистем, в том числе установок "Град". Есть разрушения строений, возникли пожары. Жертв нет. Вооруженные силы Республики Абхазия нанесли массированный ответный удар по переднему краю и тактической глубине обороны противника, в результате чего вражеские огневые точки были подавлены. По всему Восточному фронту 3 мая шли перестрелки. В 17 часов противник нанес артиллерийский удар по шахтерскому городу Ткуарчал. Имеются разрушения жилых кварталов города. Жертв нет", – сообщается в газете "Республика Абхазия".

Sputnik Абхазия расскажет все об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.

Темы:
"413 дней" (263)



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Янис Кузинс
    Информационный контроль

    Лидера "Объединения против нацизма" Яниса Кузинса опять заблокировал Facebook, общественник связывает это с продвижением акции "Бессмертный полк" в Юрмале.

  • Самолет литовских ВВС Spartan-C27J
    Мне бы в небо

    Самолет литовских ВВС с министром обороны республики на борту прервал полет на Сицилии из-за неисправности.

  • Василе Ботнарь
    Главный по безопасности

    Молдавские парламентарии утвердили кандидатуру на должность главы Службы информации и безопасности. Что известно о новом директоре СИБ?

  • Пограничный пост между Таджикистаном и Афганистаном, архивное фото
    Тучи сгущаются

    Командующий погранвойсками Таджикистана выразил обеспокоенность скоплением боевиков на южных рубежах республики.

  • Российский паспорт
    Новые россияне

    Узбекистан вошел в пятерку стран, выходцы из которых чаще других получали российское гражданство в 2017 году.

  • Автомобиль Toyota у салона компании
    Только бензин

    В балтийском представительстве Toyota рассказали, почему концерн прекращает продажу дизельных авто в Эстонии, Латвии и Литве.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Конкурс национальных блюд и народных ремесел в Душанбе
Восточные сказки: ярмарка национальных блюд в Душанбе
Встретимся когда-нибудь: письмо красноармейца Камсыса Тания
Встретимся когда-нибудь: письмо красноармейца Камсыса Тания
Run Sukhum: Что? Где? Когда?
"Run Sukhum": Что? Где? Когда?

Соцсети

Sputnikabkhazia