3 мая 1993 года: перестрелки по всему Восточному фронту

Согласно оперативной сводке Министерства обороны Абхазии, 3 мая на Гумистинском рубеже шли перестрелки из автомата.

"Во второй половине дня грузинские войска обстреляли населенные пункты Эшера, Шицкуара, Гуандра из артсистем, в том числе установок "Град". Есть разрушения строений, возникли пожары. Жертв нет. Вооруженные силы Республики Абхазия нанесли массированный ответный удар по переднему краю и тактической глубине обороны противника, в результате чего вражеские огневые точки были подавлены. По всему Восточному фронту 3 мая шли перестрелки. В 17 часов противник нанес артиллерийский удар по шахтерскому городу Ткуарчал. Имеются разрушения жилых кварталов города. Жертв нет", – сообщается в газете "Республика Абхазия".

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