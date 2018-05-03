Поиски останков погибших в Великой Отечественной продолжат в горах Абхазии

СУХУМ, 3 апр – Sputnik. Поиски, начатые на Санчарском перевале по поиску останков погибших в Великой Отечественной войне, будут продолжены, сказал в интервью на радио Sputnik руководитель поисковой экспедиции, военный историк Николай Медвенский.

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В результате поисков на Санчарском перевале летом 2017 года были найдены и преданы земле останки 33 солдат и офицеров.

"В этом году мы собираемся вернуться на Санчарский перевал и прилегающие территории и собрать останки, которые не успели собрать в предыдущем году. Потому что костей пока там очень много, не хочу быть пессимистом, но, думаю, что собирать останки будут еще и наши дети", — сказал он.

Останки советских солдат разбросаны на многих перевалах Главного Кавказского хребта, сообщил ученый.

"Для поисковых работ самое оптимальное время конец июля, начало августа, раньше нельзя, так как есть риск наткнуться на ледники, и нас в таком случае настигнет фиаско. С учетом того, что у нас зима была теплая, может быть, середина июля станет оптимальным сроком", — подчеркнул Медвенский.

Состав поисковой группы утверждается составом комиссии при президенте Абхазии, рассказал он.

"У нас в горах шли долгие, кровопролитные боевые действия на Санчарском, Марухском, Клухорском направлениях, в ходе которых погибли тысячи советских солдат и офицеров, большинство из них так и остались лежать в горах, на склонах и перевалах", — отметил историк.

Летом 1943 года, после того как снег в горах растаял, в конце июля Военный комиссариат СССР организовал первые поисковые работы.

"Работы имели целью поиск и предание земле останков тех советских солдат и офицеров, которые погибли. Шла война, выделенные средства на поиск были крайне ограничены. Потом война закончилась, и на протяжении 20 лет, несмотря на то, что все знали, в горы особо никто не ходил", — подчеркнул Медвенский.

На государственном уровне поисковые операции в тот период не проводились, рассказал историк.

"Был еще психологический момент, чтобы общество не зацикливалось, чтобы не муссировало военную тему. Тем не менее в 1962 году с северной стороны Главного Кавказского хребта — это марухское направление — пастух Мурадин Качкаров обнаружил останки солдат, было несколько десятков человек", — сказал специалист.

Найденные останки начали исследовать, а факт получил широкую огласку, подчеркнул он.

"Об этом были написаны книги, сняты репортажи. К этому времени подросло новое молодое поколение, которое хотело побольше узнать о том, что творилось 20 лет назад на высоте трех тысяч и более метров", — отметил историк.

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Походы по местам боевой славы стали проводиться отдельными группами энтузиастов.

"В поисках участвовали энтузиасты со всех уголков Советского Союза, больше всего, конечно, из Абхазии. Они ходили по местам боевой славы, во-первых, преследовалась главная цель – поиск и захоронение останков воинов, во-вторых, создание монументов, мемориалов на местах боев", — заметил Медвенский.

С 1962 по 1987 год через перевалы Главного Кавказского хребта прошло около полутора миллионов человек.

"Люди шли в горы без различия национальностей, принадлежности к комсомольским организациям, партийные, беспартийные, студенты, школьники, преподаватели. Их двигала одна цель. Конечно же, уровень подготовки был различный, но ту задачу, которую ставили, они выполнили", — сказал он.

Большую работу, направленную на поиск и захоронение останков солдат, погибших в горах, провели коллективы сухумских школ № 10 и № 19.

"В 10-й школе работал заслуженный учитель Абхазской АССР Григорий Чукбар, который считал долгом чести ежегодно в течение десятилетий поднимать своих учеников в горы, более того, в 1967 году они совершили восхождение на перевал Клухор, где установили один из обелисков", — подчеркнул Николай Медвенский.

Директор средней школы № 19 Ремзи Агрба также принимал активное участие в поисковых работах.

"Он более известен как военный фотограф Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, но в его биографии есть такой интересный факт. Он в свое время совершал неоднократные восхождения на Санчарский перевал, участвовал в поисках незахороненных солдат и офицеров", — сообщил ученый.

За 20 лет поисковых работ, которые были начаты в 1962 году, были найдены и захоронены останки 364 погибших бойцов, рассказал Николай Медвенский.