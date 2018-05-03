Парламент Абхазии направил госбюджет прошлого года на проверку в Генпрокуратуру

СУХУМ, 3 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Депутаты Парламента Абхазии направили отчет "Об исполнении Республиканского бюджета за 2017 год" на проверку в Генеральную прокуратуру Абхазии в четверг 3 мая.

С таким предложением выступили сразу несколько депутатов после того, как был заслушан отчет Минфина и парламентского комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам.

"За отчетный период в Республиканский бюджет поступило доходов на общую сумму 8 миллиардов 305 миллионов рублей, что на 376 миллионов меньше прогнозируемой суммы. Из них собственные доходы составили 2 миллиарда 949 миллионов 487 тысяч рублей. Финансовая помощь от России – 5 миллиардов 356 миллионов рублей", — доложила председатель профильного комитета Натали Смыр и порекомендовала коллегам не принимать бюджетный отчет за 2017 год.

© Sputnik Бадрак Авидзба Кабмин Абхазии принял бюджет на 2018 год

Она добавила, что общий объем расходов страны составил 7 миллиардов 876 миллионов рублей, а сумма неисполненных прогнозируемых доходов составила порядка одного миллиарда рублей.

По словам Смыр, причина неисполнения параметров расходной части Республиканского бюджета за 2017 год непонятна.

Парламентарии не удовлетворились ответами представителей профильных ведомств и проголосовали против принятия в первом чтении проекта закона "Об исполнении Республиканского бюджета за 2017 год". Депутат Алмасхан Ардзинба предложил передать отчет об исполнении финансового плана республики на проверку в Генпрокуратуру Абхазии, на предмет нарушения законов "О Республиканском бюджете на 2017 год", "О противодействии коррупции" и "О Кабинете Министров Республики Абхазия".

Голосовали 27 депутатов. 25 поддержали предложение, а двое выступили против.