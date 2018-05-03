Екатерина Бебия: слово журналиста свободно как никогда раньше

Всемирный день свободы печати отмечается ежегодно с 1993 года по решению Генеральной Ассамблеи ООН.

СУХУМ, 3 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Журналист с сорокалетним стажем работы Екатерина Бебия во Всемирный день свободы печати в интервью Sputnik сказала, что слово журналиста свободно как никогда раньше.

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"Я хочу поздравить всех журналистов с этим днем. Свобода и независимость – самое важное для человека. Если говорить о свободе печати и сравнивать с советским временем, то в послевоенное время слово свободно, его никто не ущемляет. Я уже работаю в журналистике 40 лет, в периодическом издании, на телевидении, и могу с уверенность сказать, что не было еще времени, когда слово журналиста было бы столь свободным, как сейчас", — добавила она.

Екатерина Бебия считает, что необходимо уметь пользоваться той свободой, которой обладает слово журналиста.

"Исходя из абхазского воспитания, считаю неверным говорить и писать все, о чем думает журналист. По закону у нас есть право, но абхазы говорят: "Слово подобно пуле, след от пули заживает, а от слова нет". — Поэтому, думаю, журналист должен говорить то, что имеет под собой основу, и не злоупотреблять предоставленной свободой", — подчеркнула Екатерина Бебия.

Свобода слова и необоснованные, ничем не подкрепленные суждения, не одно и то же, считает она.

"Отрицательно отношусь к тем журналистам, которые не могут уважительно относиться к собеседнику, желающим "укусить" респондента. Безусловно, слово журналиста должно быть свободным, но необходимо учитывать наши национальные особенности", — уверена она.

В международной журналистике нередки случаи, когда, пользуясь свободой печати, журналисты умышленно искажают суть происходящего.

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"Недопустимо, когда при наличии достоверной информации представители журналистского сообщества преподносят читателям, зрителям по политическим или же другим соображениям информацию, которая не соответствует действительности. В этом случае свобода печати играет отрицательную роль", — заметила журналист.

В 1993 году Генассамблея ООН объявила 3 мая Всемирным днем свободы печати.

Праздник отмечается каждый год и служит напоминанием мировому сообществу о том, что свобода печати и выражения мыслей – ключевые права, прописанные во Всеобщей декларации по правам людей. Общество обязано обеспечить защиту этим правам, так как они выступают в качестве основы демократического государства и оказывают значимое влияние на жизнь граждан всей планеты.