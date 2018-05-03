Екатерина Бебия: слово журналиста свободно как никогда раньше

СУХУМ, 3 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Журналист с сорокалетним стажем работы Екатерина Бебия во Всемирный день свободы печати в интервью Sputnik сказала, что слово журналиста свободно как никогда раньше.
"Я хочу поздравить всех журналистов с этим днем. Свобода и независимость – самое важное для человека. Если говорить о свободе печати и сравнивать с советским временем, то в послевоенное время слово свободно, его никто не ущемляет. Я уже работаю в журналистике 40 лет, в периодическом издании, на телевидении, и могу с уверенность сказать, что не было еще времени, когда слово журналиста было бы столь свободным, как сейчас", — добавила она.
Екатерина Бебия считает, что необходимо уметь пользоваться той свободой, которой обладает слово журналиста.
"Исходя из абхазского воспитания, считаю неверным говорить и писать все, о чем думает журналист. По закону у нас есть право, но абхазы говорят: "Слово подобно пуле, след от пули заживает, а от слова нет". — Поэтому, думаю, журналист должен говорить то, что имеет под собой основу, и не злоупотреблять предоставленной свободой", — подчеркнула Екатерина Бебия.
Свобода слова и необоснованные, ничем не подкрепленные суждения, не одно и то же, считает она.
"Отрицательно отношусь к тем журналистам, которые не могут уважительно относиться к собеседнику, желающим "укусить" респондента. Безусловно, слово журналиста должно быть свободным, но необходимо учитывать наши национальные особенности", — уверена она.
В международной журналистике нередки случаи, когда, пользуясь свободой печати, журналисты умышленно искажают суть происходящего.
"Недопустимо, когда при наличии достоверной информации представители журналистского сообщества преподносят читателям, зрителям по политическим или же другим соображениям информацию, которая не соответствует действительности. В этом случае свобода печати играет отрицательную роль", — заметила журналист.
В 1993 году Генассамблея ООН объявила 3 мая Всемирным днем свободы печати.
Праздник отмечается каждый год и служит напоминанием мировому сообществу о том, что свобода печати и выражения мыслей – ключевые права, прописанные во Всеобщей декларации по правам людей. Общество обязано обеспечить защиту этим правам, так как они выступают в качестве основы демократического государства и оказывают значимое влияние на жизнь граждан всей планеты.