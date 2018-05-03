22:40 03 Мая 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 18°C
Прямой эфир
Поиск
Счастливая семья

Скидки и освобождение: Парламент поддержал многодетные семьи Абхазии

© Fotolia / Photocreo Bednarek
В Абхазии
Получить короткую ссылку
31620

Заседание Народного Собрания - Парламента Республики Абхазия состоялось в четверг 3 мая в Сухуме.

СУХУМ, 3 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Парламент Абхазии принял в первом чтении поправки в закон "О мерах по социальной поддержке многодетных семей" в четверг 3 мая.

Алхас Джинджолия
© Sputnik .
Джинджолия: предложим многодетным семьям способы зарабатывания денег

Глава комитета по социальной политике, труду, здравоохранению, демографии, делам ветеранов и инвалидов войны Алхас Джинджолия предложил снизить на 50% оплату коммунальных услуг семьям, в которых от трех и до пяти детей, а тех, у кого шесть и более детей, вообще освободить от этих платежей.

Также предлагается семьям, воспитывающим от трех до пяти детей, предоставить 50% скидки на расходы, связанные с приватизацией жилья, а где есть от шести и более детей, полностью освободить от них.

К 2018 году в Абхазии зарегистрировано около 4 600 семей, в которых воспитывается почти 12 с половиной тысяч детей. При этом депутат подчеркнул, что не все многодетные семьи Абхазии учтены.

"Практически все многодетные семьи живут в сельской местности, и не везде есть мужчина в доме. Сами понимаете, каков примерный уровень их социальной обеспеченности. Мы пришли к такому выводу, что за счет государства в специально проработанном порядке для них можно было бы создать проекты, которые им дадут возможность самим заработать. Это чем-то напоминает опыт неправительственных организаций, который мы можем перенять", — сказал депутат.

По данным Минтруда, больше всего многодетных семей проживает в Сухуме, Гудауте и Гагре.

По теме

Тринадцать: в семье Шакая из села Уарча пополнение
Депутат о семьях с шестью и более детьми: хотим освободить от коммунальных платежей
Тарба о бесплатной вспашке земель крестьянам: только льготникам
Теги:
Парламент Абхазии, дети, льготы, многодетные семьи, Абхазия



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Янис Кузинс
    Информационный контроль

    Лидера "Объединения против нацизма" Яниса Кузинса опять заблокировал Facebook, общественник связывает это с продвижением акции "Бессмертный полк" в Юрмале.

  • Член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России Богдан Безпалько
    Российский ответ

    Промышленность и экономика Литвы разваливаются, и ответ Москвы в этой сфере на антироссийские действия Вильнюса будет самым эффективным, считает эксперт.

  • Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини
    Только мирное решение

    Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини рассказала, как должен решаться приднестровский вопрос в формате "5+2".

  • Режиссер Павел Лунгин. Архивное фото
    Боевое братство

    Режиссер Павел Лунгин рассказал о своем новом фильме "Братство" о войне в Афганистане и о том, какие роли сыграли в нем таджикские актеры.

  • Дворец искусств Истиклол
    Возвращение "Дружбы"

    Народные депутаты Ташкента утвердили возвращение названия "Дружба народов" площади, станции метрополитена и дворцу "Истиклол".

  • Учебные сборы для резервистов Okas
    Все на фронт!

    Параллельно с самыми масштабными в истории Эстонии военными учениями правительство республики распорядилось о призыве резервистов на срочные сборы.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Конкурс национальных блюд и народных ремесел в Душанбе
Восточные сказки: ярмарка национальных блюд в Душанбе
Встретимся когда-нибудь: письмо красноармейца Камсыса Тания
Встретимся когда-нибудь: письмо красноармейца Камсыса Тания
Run Sukhum: Что? Где? Когда?
"Run Sukhum": Что? Где? Когда?

Соцсети

Sputnikabkhazia