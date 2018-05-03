Скидки и освобождение: Парламент поддержал многодетные семьи Абхазии

СУХУМ, 3 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Парламент Абхазии принял в первом чтении поправки в закон "О мерах по социальной поддержке многодетных семей" в четверг 3 мая.

Глава комитета по социальной политике, труду, здравоохранению, демографии, делам ветеранов и инвалидов войны Алхас Джинджолия предложил снизить на 50% оплату коммунальных услуг семьям, в которых от трех и до пяти детей, а тех, у кого шесть и более детей, вообще освободить от этих платежей.

Также предлагается семьям, воспитывающим от трех до пяти детей, предоставить 50% скидки на расходы, связанные с приватизацией жилья, а где есть от шести и более детей, полностью освободить от них.

К 2018 году в Абхазии зарегистрировано около 4 600 семей, в которых воспитывается почти 12 с половиной тысяч детей. При этом депутат подчеркнул, что не все многодетные семьи Абхазии учтены.

"Практически все многодетные семьи живут в сельской местности, и не везде есть мужчина в доме. Сами понимаете, каков примерный уровень их социальной обеспеченности. Мы пришли к такому выводу, что за счет государства в специально проработанном порядке для них можно было бы создать проекты, которые им дадут возможность самим заработать. Это чем-то напоминает опыт неправительственных организаций, который мы можем перенять", — сказал депутат.

По данным Минтруда, больше всего многодетных семей проживает в Сухуме, Гудауте и Гагре.