Гостиница "Абхазия" будет приватизирована на конкурсной основе

СУХУМ, 3 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Гостиничный комплекс "Абхазия" в Гагре будет приватизирован на конкурсной основе, такое решение приняли депутаты Народного собрания республики в четверг 3 мая.

"Площадь земельного участка гостиницы составляет 1,1 гектар, начальная цена продажи – 67 миллионов 440 тысяч рублей. Определены условия и сроки восстановления объекта, по которым комплекс должен быть восстановлен за срок не более трех лет и размер предполагаемых инвестиций в него – 120 миллионов рублей. Способ приватизации по новому закону – конкурс", — представил законопроект депутат Александр Цушба.

Впервые вопрос о приватизации гостиничного комплекса "Абхазия" в Гагре был поднят в Парламенте страны в марте 2018 года после одобрения Кабмина. Рассмотрение его тогда было отложено в связи с тем, что парламентариям понадобилось время на ознакомление с документами.

Гостиничный комплекс "Абхазия" в центре Гагры был открыт в 1982 году. Здание гостиницы насчитывает 13 этажей.