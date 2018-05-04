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Сбор лаврового листа

Ароматный букет для всего: как в Абхазии заготавливают лавровый лист

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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О том, как правильно собирать лавровый лист, показали и рассказали корреспонденту Sputnik жители села Кацикыт.

Сария Кварацхелия, Sputnik

В 15 километрах от Гулрыпша, в селе Кацикыт раскинулись обширные лавровые кущи. Лавр здесь выращивают практически в каждом доме. Кто-то для продажи, а кто-то для красоты. Растение неприхотливое и вечнозеленое.

В самом центре села повстречали местных жителей Романа Демерчяна и Андрея Кишмария. Лавр они собирают уже в мае на плантациях, которые раскинулись возле главной сельской дороги.

Сбор лаврового листа
© Sputnik / Томас Тхайцук
Сбор лаврового листа

"Чтобы собрать лаврушку, нужны секатор, лестница, иногда пила и проволока, чтобы собрать ветки в букет", – говорит Роман Демерчян, направляясь к пряному дереву.

Лавр на этом участке не срезали уже два года. Небольшие кусты разрослись в целые деревья. Но Демерчян уверяет, что здесь еще можно обойтись без пилы. Использует он только секатор. 

"Вот, посмотрите, – показывает он процесс сбора. – Берем и срезаем секатором веточку длиной 40-50 сантиметров, складываем по 10 штук и завязываем их проволокой – раз, два. Вот готовый товар. Затем аккуратно складываем, или тюкуем, если покупатель далеко везет".

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© Sputnik / Томас Тхайцук
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Сельский житель ловко собирает букеты один за другим и складывает прямо на траве. В течение дня он успевает связать до 1500 таких "веников".

"Обычно к нам приезжают покупатели, которые запрашивают определенное количество букетов. За один день могу собрать до 1500 букетов. Один букет стоит 7-10 рублей", – поясняет он.

Покупателей лаврушки, по словам жителя села Кацикыт, много. Приезжают в основном из России. Товар местные жители сами не экспортируют – невыгодно.

"Если самому продавать, то нужно на границе платить пять рублей за перевезенный килограмм. Потом еще на машину и бензин уходят деньги. А прибыли нет. Потому мы сдаем лаврушку покупателям. Они приезжают из России. Круглый год есть спрос. Иногда покупатели даже дерутся за нашу лаврушку. Но мы отдаем проверенным клиентам, которые брали у нас много раз", – поясняет Демерчян.

Сбор лаврового листа
© Sputnik / Томас Тхайцук
Сбор лаврового листа

Лавровый лист традиционно собирают с ноября по февраль. В это время пряные листья созревают и вырабатывают больше эфирных масел, чем весной и летом. Но в Абхазии собирают в любое время года. Главное, чтобы был покупатель.

Обычно начинают в феврале, пока на веточках не появились семена, либо в мае, когда эти семена уже опали. В целом же, как признался житель села Кацикыт, определенного сезона сбора лаврового листа нет.

"Это непринципиально вообще. Если есть покупатель, то разницы нет, когда собираешь", – с улыбкой признается Демерчян.

Выгодное дерево

Другой житель села Кацикыт Андрей Кишмария раньше не выращивал лавр. Думал, что толку нет. Но после того как в село стали приезжать заинтересованные клиенты, то он решил засадить свой сад лаврушкой.

"Выращивание лаврового дерева дело несложное, да и условия для него у нас, в Абхазии, идеальные. В прошлом году я посадил в своем саду до полутора тысяч корней, в этом году до двух тысяч. Наверное, на этом не остановлюсь", – делится он планами.

Сбор лаврового листа
© Sputnik / Томас Тхайцук
Сбор лаврового листа

Лавр выращивать выгодно. Он не нуждается в уходе. Да и использовать можно не только в коммерческих целях, но и эстетических. Красивое вечнозеленое дерево облагораживает сад и дает тень в жаркие солнечные дни.

"Лавр – красивое дерево. Летом дает тень. Также листья можно добавлять в пищу. Абхазские домохозяйки редко используют листья в кулинарии, но дома у нас мы добавляем в солянку и супы. Еда получается еще вкуснее", – добавил Кишмария.

Лавр – субтропическое дерево или кустарник. Его листья используют как пряность, добавляют в еду. Растение обладает массой достоинств:  улучшает аппетит и нормализует пищеварение. Листьями лаврушки лечат сильные воспаления ротовой полости, простуду и ангину.

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Сделано в Абхазии (47)



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