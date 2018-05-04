МИД Абхазии: Совет Европы своей резолюцией подменяет понятия

СУХУМ, 4 мая – Sputnik. В принятой Советом Европы резолюции происходит грубая подмена понятий, в результате чего конфликту между Грузией и Абхазией пытаются придать грузино-российский контекст, говорится в заявлении Министерства иностранных дел Абхазии, размещенном на официальном сайте МИД.

"Подобная интерпретация событий абсолютно неприемлема. Хотелось бы напомнить представителям Совета Европы, что грузино-абхазский конфликт имеет глубокие исторические предпосылки, апогеем которого стала вооруженная агрессия Грузии в отношении Абхазии в 1992-1993 годах, направленная на тотальное уничтожение абхазского народа", — говорится в сообщении.

Принятие очередной одиозной резолюции Совета Европы вызывает разочарование и сожаление, заметили в МИДе Абхазии.

2 мая 2018 года Комитет заместителей министров Совета Европы принял очередное решение, в котором отражена твердая поддержка территориальной целостности Грузии. В принятом решении было также зафиксировано, что конфликт происходит между Россией и Грузией. Совет Европы также позитивно оценил новую мирную инициативу правительства Грузии "Шаг на пути к лучшему будущему".

© Sputnik / Томас Тхайцук Тужба о заявлении МИД Грузии: надеемся, что за словами последуют реальные шаги

"Вновь приходится констатировать, что принимаемые Советом Европы документы носят крайне необъективный и политизированный характер. В данном контексте необходимо особо подчеркнуть, что все решения Совета Европы, как и других международных структур, принимаются без участия абхазской стороны, не отражают реальную ситуацию на местах и наносят серьезный вред процессу установления полноформатного межгосударственного диалога между сторонами", — говорится в заявлении МИД.

МИД Абхазии с сожалением подчеркнул, что Совет Европы и другие международные структуры стараются не вспоминать о тех трагических событиях, которые положили начало открытому грузино-абхазскому противостоянию.

"Такой подход демонстрирует полную ангажированность Совета Европы и никак не может способствовать урегулированию взаимоотношений между Грузией и Абхазией. Характерно, что принимаемые различными европейскими структурами документы не имеют юридической силы, не обязательны к исполнению и носят скорее популистский и пропагандистский характер", — отмечает внешнеполитическое ведомство Абхазии.

Что касается так называемых мирных инициатив Грузии под названием "Шаг на пути к лучшему будущему", то МИД расценил их в качестве очередного популистского хода грузинской стороны, чтобы произвести впечатление на западных партнеров Грузии.

Министерство иностранных дел Республики Абхазия выразило серьезную озабоченность в связи с очередными тенденциозными решениями Совета Европы. Абхазская сторона также настаивает на необходимости участия ее представителей на всех международных площадках, где рассматриваются вопросы, затрагивающие интересы Республики Абхазия.