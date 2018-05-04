Мест нет: первый рекорд Сухумского забега

В мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия прошла пресс-конференция с организаторами "Сухумского забега" и соревнований по триатлону, которые состоятся в воскресенье 6 мая в Сухуме и посвящены они Дню Победы в Великой Отечественной войне.

О том, как пройдут эти спортивные события, какие сюрпризы ждут участников, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

Как все пройдет

Количество участников "Сухумского забега" увеличилось в два раза всего за год, и впервые в Абхазии все те, кто дойдет до финиша, получат эксклюзивные медали с абхазской символикой и надписями на абхазском языке.

Это настоящее историческое событие, уверены президент Федерации триатлона Абхазии Борис Барциц и вице-президент Федерации триатлона России Алексей Ческидов.

© Sputnik / Томас Тхайцук "Сухумский забег": что увидят спортсмены на дистанции

День обещает быть насыщенным. Регистрация участников начнется в 7:00 у Государственного драматического театра в Сухуме, а в 10:00 стартуют триатлон и плавание, в котором в основном примут участие российские спортсмены.

"Сухумский забег начнется в 15:00 с детской дистанции, и в 16:00 будет дан старт на взрослые дистанции. Хочу отметить, что в прошлом году было чуть больше 270 участников, а на этот раз 500. Это не может не радовать", — сказал Барциц.

Организаторы также ответили на вопросы читателей Sputnik Абхазия, который уже во второй раз выступает информационным партнером "Сухумского забега". У одной из читательниц возникли проблемы с оплатой взноса на участие в забеге. Скорее всего, предположил Барциц, все свободные места к этому времени уже были оплачены.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Facebook Twitter Whatsapp Viber Telegram Скачать видео Скопировать ссылку Получить код © Sputnik / Томас Тхайцук Константин Грецов, Асмат Цвижба Неформальный тест-драйв: как испытали трассу Сухумского забега

Других читателей портала Sputnik Абхазия интересовали призы, и будут ли они вообще. Денежные награды не предусмотрены, но каждый участник, который добежал до финиша, получит эксклюзивную медаль. При этом Барциц подчеркнул, что главный приз этого забега – участие.

Вице-президент Федерации триатлона России Алексей Ческидов удивлен масштабом организации "Сухумского забега" и даже поделился несколькими историями, подтверждающими этот размах.

"Я сегодня был на таможне и специально спросил, слышали ли они о "Сухумском забеге". Ну, конечно, сказали они мне. Потом меня остановил сотрудник ГАИ. Я ему рассказал, что организовываем забег, и спросил, будет ли он бежать сам. Инспектор ответил, что в это день работает и не сможет. Я убедился в том, что вся республика в это вовлечена", — рассказал Ческидов и добавил, что точно примет участие в этом забеге.

Триатлон в Абхазии

Триатлон быстро развивается среди любителей спорта по всему миру, подчеркнул вице-президент Федерации триатлона России Алексей Ческидов.

© Sputnik / Томас Тхайцук По земле и воде: соревнования по триатлону и плаванию пройдут в Сухуме

"Триатлон интересен тем, что ты развиваешь абсолютно три разных вида спорта, и тебе не скучно. Сегодня ты можешь плавать, завтра покататься не велосипеде, а послезавтра бегаешь", — отметил он.

В этом смысле Абхазия уникальная. Природа и климат республики идеально подходят для развития триатлона, уверен Ческидов. Решение об открытии и закрытии сезона по триатлону именно в Абхазии тому подтверждение.

По его словам Бориса Барциц, вовлечь людей сразу в три вида спорта сложно, и поэтому начали работу по популяризации этих дисциплин по-отдельности.

Большим достижением и гордостью организаторы "Сухумского забега" назвали участие людей с инвалидностью, их будет девять человек. Семеро из них попробуют преодолеть дистанции от двух с половиной до пяти километров без посторонней помощи.

На старт, внимание, марш: готовимся к "Сухумскому забегу">>

Алексей Ческидов вспомнил своего друга, у которого нет рук и ног. Несмотря на это, он сумел преодолеть все дистанции по триатлону и это, считает он, должно быть примером для всех.

В сухумском триатлоне примут участие всего шесть местных жителей. Связано это с тем, что в республике нет плавательного бассейна, мало у кого есть гидрокостюмы, а морская вода для многих еще недостаточно прогрелась, пояснил Барциц.

© Sputnik / Томас Тхайцук Удобная среда и образование: чего не хватает людям с инвалидностью в Абхазии

С учетом того, что в 2017 году в заплывах участвовало всего двое жителей республики, наблюдается тенденция к увеличению. Не теряют надежды организаторы.

Спортивные события будут сопровождаться детским праздником, а духовой оркестр исполнит музыку военных лет, развернут и полевую кухню.

6 мая 2018 года в Сухуме состоится забег Run Sukhum, приуроченный ко Дню Победы. Старты в триатлоне впервые провели в Абхазии 15 октября 2017 года. В них тогда приняли участие около 300 человек.

Организаторы спортивных соревнований Федерация триатлона Абхазии, администрация города Сухум, комитет по вопросам молодежи и спорта администрации Сухума, Госкомитет по физической культуре и спорту, Федерация триатлона России, серия стартов "Титан". Sputnik Абхазия выступает официальным информационным партнером мероприятия.