Депутат объяснил, почему в Абхазии не принят бюджетный отчет за 2017 год

СУХУМ, 4 мая – Sputnik. В бюджете 2017 года остаются невыполненными расходные обязательства в 800 миллионов рублей, сказал в интервью Sputnik депутат Парламента Абхазии Илья Гуния.

"Парламент не принял исполнение бюджета 2017 года, потому что были неубедительные расходы и приходы в бюджет. Расходные обязательства не исполнены, при этом говорят, что остаток денег 800 миллионов рублей. Теперь, где эти 800 миллионов, если они есть, почему не выполняется расходная часть, если их нет, то куда они делись", — недоумевает Гуния.

Для того чтобы разобраться в этом вопросе, почему были нарушены пункты закона бюджета, было решено провести проверку с помощью Генпрокуратуры.

"Дела направили в Генпрокуратуру, чтобы она разобралась, есть нарушения или же их нет. Был приведен очень простой пример, в конце прошлого года нас убеждали изменить бюджет в связи с тем, что есть долги, которые надо заплатить. Мы приняли изменение, но долги не были розданы, как такое может происходить? При этом нам обещали, что все долги по российским медицинским учреждениям для лечения наших больных будут выплачены", — заметил депутат.

Илья Гуния рассказал, что, когда жители Абхазии едут на лечение в медицинские учреждения России, их не принимают, так как абхазская сторона должна выплатить существующие долги.

"И нам сказали, что эта сумма закрывается буквально в течение нескольких дней, но до сегодняшнего дня эта сумма не закрыта. Это 30 миллионов рублей, вопрос очень простой, если 800 миллионов переходящего остатка, почему нельзя было заплатить 30 миллионов рублей для больных, чтобы они могли ездить и чтоб их принимали в больницах. Мы не можем принять бюджет с минусом в 1 миллиард 200 миллионов без четких объяснений, почему так произошло", — подчеркнул парламентарий.

При этом он отметил, что есть объективные факторы, по которым деньги не поступили в бюджет, в том числе низкие показатели промысла рыбы.

"Нам объясняют, что рыба не пришла. Да, действительно есть факты, при которых деньги, которые рассчитывались, не пришли в бюджет, но что мешало секвестрировать бюджет в середине года. Есть исполнение бюджета, есть также изменения бюджета, которые вносятся на протяжении года, потому что что-то меняется, какие-то суммы могут доходить или же нет, но мы же не секвестрировали бюджет. А в конце года оказалась совершенно другая ситуация", — пояснил он.

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Парламентарии отправили заявление в Генеральную прокуратуру, в том числе и по части нарушения закона "О противодействии коррупции".

"Это заставило сделать исполнение Комплексного плана социально-экономического развития Абхазии. Комплексный план формируется очень просто. Есть план работы, есть сметная документация, которая проходит согласование, люди получают предоплаты и начинают проводить работы. В процессе получается, что стоимость выходит за 10%, в этом случае снова нужно проходить согласование, пока не проведут это согласование, денег не получают. Объясните мне, пожалуйста, как мы всегда выходим за рамки всех согласований, люди получили предоплаты, стройки стоят, план не выполнен?" — сказал Гуния.

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Депутаты намерены выяснить, кто виноват в невыполнении Комплексного плана и почему это происходит.

"Из-за того, что мы неправильно осваиваем деньги, более миллиарда ежегодно не попадает в бюджет, потому что мы не можем вовремя предоставить документы, вовремя сдать работы, а кто в этом виноват, кто за этим смотрит", — сказал он.