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Амфоры найденные рыбаками на дне Сухумской бухты

Рыбаки подняли, журналисты передали: археологическое приключение в Абхазии

© Sputnik
В Абхазии
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О том, как в пресс-центре Sputnik оказались античные амфоры и какую ценность они имеют, читайте в материале.

Сария Кварацхелия, Sputnik

В одно субботнее утро в Sputnik попало фото большой красивой глиняной амфоры. Она лежала на столичной набережной. Под описанием фото было указано, кто и где нашел.  Рыбаки в Сухумской бухте. Корреспондент Sputnik Абхазия сразу же отправилась на разведку.

Сотрудники Спутника доставляют найденные рыбаками амфоры в офис
© Sputnik
Сотрудники Спутника доставляют найденные рыбаками амфоры в офис


Долго искать не пришлось. Недалеко от стоянки кораблей, на бетонной площадке одиноко лежал большой глиняный кувшин овальной формы. От длительного пребывания в воде он изрядно покрылся известью. Археологическая находка никого не интересовала. Рыбаки спокойно продолжали заниматься своими делами – драили палубу и строили металлическую лестницу для судна. 

Амфоры найденные рыбаками на дне Сухумской бухты

                        ©
                    Sputnik  
Амфоры найденные рыбаками на дне Сухумской бухты

На первый взгляд показалось, что амфоре не меньше нескольких сотен лет. После недолгих раздумий решаем забрать в редакцию. Но с разрешения рыбаков.  Находим "хозяина". Им оказывается общительный капитан корабля Вартгес Папазян.  Вартгес любезно начинает рассказывать, как он наткнулся на глиняный кувшин.

Видео о том, как амфоры попали в "журналистские сети" Sputnik смотрите здесь>>

Находка "Героя Абхазии"

27 апреля судно "Герой Абхазии" в очередной раз вышло в море ловить рыбу. После неудачных попыток, капитан корабля Вартгес Папазян приказал швартоваться. Но на шестой миле от берега он решил еще раз протралить дно. Сбросил якоря и закинул сеть на дно.

"Сначала достали один кувшин, потом еще один — и так целых три. Но полностью сохранился только один кувшин, два других разбились.

Амфоры найденные рыбаками на дне Сухумской бухты

                        ©
                    Sputnik  
Амфоры найденные рыбаками на дне Сухумской бухты

Разбитые части одного оставили на палубе, а другого — выбросили обратно в море", – признался Папазян. 

Археологическая находка рыбаков не удивила, они часто поднимают со дна какие-нибудь "старые вещи". Целый кувшин положили на причале, а про разбитую амфору и вовсе забыли. Но по просьбе корреспондента Sputnik капитан судна принес и вторую находку.

"Раз вы приехали, то можете сами отвезти к себе в безопасное место, а потом показать археологам", – предложил капитан "Героя Абхазии".

Такую просьбу проигнорировать мы не в силах. Зовем на подмогу коллег и вместе с ними забираем амфоры в Sputnik для археологической оценки.

Античные

"Перед нами амфоры античного периода, примерно IV-III тысячелетия до нашей эры. Амфоры имеют цилиндрический венчик. Этим они отличаются от амфор более ранних. Ручки венчиков более укорочены и припухлые. Имеют овальное или округлое сечение. Сделаны из коричневой глины", – провел оценку в пресс-центре Sputnik абхазский археолог, профессор Госуниверситета Абхазии Гари Сангулия.

Аркадий Джопуа
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Амфоры, по словам археолога, находят часто. Но одна из них попала в Sputnik абсолютно целой. Как отметил директор Абхазского государственного музея Аркадий Джопуа, находка, скорее всего, войдет в экспозицию музея.
После оценки, Sputnik официально передал античные амфоры Абхазскому госмузею.

Античный период в Абхазии начинается с VIII века до нашей эры.  В VI веке до нашей эры эллины построили в Абхазии три города – Гиенос (Очамчыра), Диоскуриада (Сухум) и Эшерское городище. Между греками и абхазами происходил обмен товарами, в том числе винами и зерном.  Их привозили в кувшинах, которые затем бросали в море. По словам археолога, поэтому в наше время на дне Черного моря находят много амфор.




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