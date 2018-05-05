Рыбаки подняли, журналисты передали: археологическое приключение в Абхазии

Сария Кварацхелия, Sputnik
В одно субботнее утро в Sputnik попало фото большой красивой глиняной амфоры. Она лежала на столичной набережной. Под описанием фото было указано, кто и где нашел. Рыбаки в Сухумской бухте. Корреспондент Sputnik Абхазия сразу же отправилась на разведку.
Долго искать не пришлось. Недалеко от стоянки кораблей, на бетонной площадке одиноко лежал большой глиняный кувшин овальной формы. От длительного пребывания в воде он изрядно покрылся известью. Археологическая находка никого не интересовала. Рыбаки спокойно продолжали заниматься своими делами – драили палубу и строили металлическую лестницу для судна.
© SputnikАмфоры найденные рыбаками на дне Сухумской бухты
На первый взгляд показалось, что амфоре не меньше нескольких сотен лет. После недолгих раздумий решаем забрать в редакцию. Но с разрешения рыбаков. Находим "хозяина". Им оказывается общительный капитан корабля Вартгес Папазян. Вартгес любезно начинает рассказывать, как он наткнулся на глиняный кувшин.
Видео о том, как амфоры попали в "журналистские сети" Sputnik смотрите здесь>>
Находка "Героя Абхазии"
27 апреля судно "Герой Абхазии" в очередной раз вышло в море ловить рыбу. После неудачных попыток, капитан корабля Вартгес Папазян приказал швартоваться. Но на шестой миле от берега он решил еще раз протралить дно. Сбросил якоря и закинул сеть на дно.
"Сначала достали один кувшин, потом еще один — и так целых три. Но полностью сохранился только один кувшин, два других разбились.
© SputnikАмфоры найденные рыбаками на дне Сухумской бухты
Разбитые части одного оставили на палубе, а другого — выбросили обратно в море", – признался Папазян.
Археологическая находка рыбаков не удивила, они часто поднимают со дна какие-нибудь "старые вещи". Целый кувшин положили на причале, а про разбитую амфору и вовсе забыли. Но по просьбе корреспондента Sputnik капитан судна принес и вторую находку.
"Раз вы приехали, то можете сами отвезти к себе в безопасное место, а потом показать археологам", – предложил капитан "Героя Абхазии".
Такую просьбу проигнорировать мы не в силах. Зовем на подмогу коллег и вместе с ними забираем амфоры в Sputnik для археологической оценки.
Античные
"Перед нами амфоры античного периода, примерно IV-III тысячелетия до нашей эры. Амфоры имеют цилиндрический венчик. Этим они отличаются от амфор более ранних. Ручки венчиков более укорочены и припухлые. Имеют овальное или округлое сечение. Сделаны из коричневой глины", – провел оценку в пресс-центре Sputnik абхазский археолог, профессор Госуниверситета Абхазии Гари Сангулия.
Амфоры, по словам археолога, находят часто. Но одна из них попала в Sputnik абсолютно целой. Как отметил директор Абхазского государственного музея Аркадий Джопуа, находка, скорее всего, войдет в экспозицию музея.
После оценки, Sputnik официально передал античные амфоры Абхазскому госмузею.
Античный период в Абхазии начинается с VIII века до нашей эры. В VI веке до нашей эры эллины построили в Абхазии три города – Гиенос (Очамчыра), Диоскуриада (Сухум) и Эшерское городище. Между греками и абхазами происходил обмен товарами, в том числе винами и зерном. Их привозили в кувшинах, которые затем бросали в море. По словам археолога, поэтому в наше время на дне Черного моря находят много амфор.