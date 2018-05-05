Абхазия, дающая силы: история режиссера Леонида Хейфеца

Народный артист России, театральный режиссер Леонид Хейфец рассказал о своем приезде в Абхазию в советское время и о работе с эстонским режиссером Антоном Киселюсом, который был его студентом.

Sputnik

Впервые ночью на море

Знаменитый российский режиссер, автор таких постановок, как "Король Лир" Шекспира, "Бегущие странники" Алексея Казанцева, "Кукольный дом" Генрика Ибсена Леонид Хейфец приехал в Абхазию в конце 1960-х годов для того, чтобы восстановить свои силы во всесоюзной здравнице.

По его рассказу, в Абхазии он провел две недели, которые он никогда не забудет, настолько сильны впечатления от природы республики и гостеприимства местных жителей.

© Sputnik / Томас Тхайцук Тагиев: главная достопримечательность Абхазии – люди

"Я отдыхал в Сухуме по рекомендации моего друга художника. По приезде в Сухум меня поселили в гостинице недалеко от моря, впервые в жизни я купался в море ночью, вокруг звезды и море", — поделился воспоминаниями режиссер.

Отдых в Абхазии был ему необходим из-за утомительной работы в театре. На восстановление сил в Абхазии ему понадобилось немного времени.

"Это удивительно, но я смог очень быстро восстановить свои силы", — говорит он.

После была поездка в одно из достопримечательных мест, визитную карточку республики – на озеро Рица.

"Мы зашли в ресторан, и все без исключения "выползли" из него, так на нас подействовал свежий воздух, коньяк и какая-то изумительная еда, которую никогда не ел в Москве: вкусный сыр, но главное, что коньяк был выпит от сердца и от души до дна", — рассказал с юмором Хейфец.

По словам режиссера, Абхазия — та страна, которую нельзя забыть, если даже приехал в республику всего один раз.

Успех студента

Леонид Хейфец отметил, что следит за успехами молодого эстонского режиссера Антона Киселюса в Абхазии и рассказал о том времени, когда Киселюс учился в ГИТИСе.

"Все, что касается Антона, прямо надо сказать, что педагоги любят похвастаться, сказать что они сразу понимают масштаб дарования, будущего. На самом деле этого в жизни нет. В начале своего обучения он отличался какой-то нережиссерской скромностью, он был тихий, интеллигентный, не дававший таких больших надежд на будущее. Мы старались почувствовать его темперамент, его личные пристрастия. Все это развивалось очень медленно, одно было видно, что он серьезный и глаза его были заняты не глупостями а он осваивал, потихоньку набирал опыта. Его развитие в стенах ГИТИСа проходило потихонечку, так он взял пьесу, мы не ждали особого эффекта. Он показал спектакль, по поводу которого я сказал своим коллегам, что это самый близкий спектакль для нашей мастерской".

Это был спектакль по пьесе Брайена Фрила "Танцы на праздник урожая".

Хейфец рассказал, что после премьеры спектакля "Все мои сыновья" в Государственном русском театре драмы в постановке Антона Киселюса, гендиректор РУСДРАМа звонил с благодарностью за такого воспитанника.

"Я бесконечно счастлив, поздравляю театр, директора, артистов и, конечно, прежде всего Антона", — отметил Хейфец.

По словам Хейфеца, для того чтобы режиссер понимал, чувствовал т, что нужно зрителю, он прежде всего должен быть человеком.