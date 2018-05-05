22:06 05 Мая 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 19°C
Прямой эфир
Поиск
LIVE:
Ансамбль Абжьыуаа на фестивале в Сочи

Ансамбль "Абжьыуаа" занял первое место на фестивале в Сочи

© Фото : Предоставлено Сюзаной Пертая
В Абхазии
Получить короткую ссылку
82 0 0

Международный фестиваль-конкурс национального творчества "Единение. Сочи-2018" проходил 3 мая в городе Сочи.

СУХУМ, 5 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Детский ансамбль "Абжьыуаа" стал лауреатом первой степени на Международном конкурсе национального творчества "Единение. Сочи-2018". Об этом Sputnik сообщила мать участницы ансамбля Сюзанна Пертая.

"Мы не ожидали что будет первое место, так как мы выехали 3 с утра, дети были очень уставшие, но на сцене они показали себя отлично. Коллектив исполнил три танца, первое место они получили за абхазский танец и попурри. В первую очередь от лица родителей мы благодарим руководителя ансамбля Темура Туйба", — добавила она.

Ансамбль Абжьыуаа на фестивале в Сочи
© Фото : Предоставлено Сюзаной Пертая
Ансамбль "Абжьыуаа" на фестивале в Сочи

Это уже третье участие детского коллектива Абхазии в фестивалях за пределами родной страны.

"Мы ездили в Санкт-Петербург в прошлом году, где заняли первое место, а в этом году были в Москве и завоевали Гран-при", — сказала Сюзанна Пертая.

Ансамбль "Абжьыуаа" вырос из детской студии при районном ансамбле "Эрцаху". Три года как "Абжьыуаа" стал самостоятельным коллективом со своим художественным руководителем. Посещают ансамбль более 80 юных танцоров, занятия проводятся в трех группах – младшей, средней и старшей – четыре раза в неделю.

Теги:
Абхазия, Сочи, Россия



Главные темы

Орбита Sputnik

  • В Цхинвале прошла репетиция Парада Победы с участием курсантов из ДНР
    В одном строю

    Курсанты из ДНР примут участие в военном параде в Цхинвале, а югоосетинские военные пройдут торжественным маршем в Донецке.

  • Флаг Азербайджана, фото из архива
    По ту сторону Атлантики

    В американском Питтсбурге 28 мая объявлен Днем Азербайджана по случаю столетия Азербайджанской Демократической Республики.

  • Агван Варданян
    Больше не товарищ

    Видный деятель "Дашнакцутюн", депутат Агван Варданян проголосовал против Пашиняна вопреки официальной позиции своей фракции и был исключен из ее рядов.

  • В Астане у супермаркета Жаннур перевернулся батут
    Ветром сдуло

    В столице Казахстана Астане сильным ветром сдуло батут у торгового центра, на котором играли дети, пострадали пятеро малышей.

  • Участники акции Бессмертный полк в Бишкеке .Архивное фото
    В полку прибыло

    С каждым годом все больше молодежи принимает участие в акции "Бессмертный полк", рассказали в штабе движения "Бессмертный полк — Кыргызстан".

  • Хрустальный шар, архивное фото
    Сверхъестественные расходы

    Жительница белорусского Мозыря перевела лже-экстрасенсу из России 25 тысяч долларов – чтобы оплатить услуги "ясновидящей" она взяла кредит в банке.

  • Вайра Вике-Фрейберга и девушки проекта Нам всем надо быть Вайрой
    Печально я гляжу…

    Экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга выразила крайнее разочарование тем, что новое поколение латвийцев не понимает, что больше не живет в СССР.

  • Бывший руководитель Театра Юозаса Мильтиниса в Паневежисе Линас Зайкаускас, архивное фото
    Преступление и наказание

    Бывший руководитель Театра Юозаса Мильтиниса в литовском Паневежисе Линас Зайкаускас осужден за домогательства к подчиненной.

  • Pavel Midrigan
    "Мы – не партнеры!"

    Эксперт прокомментировал Sputnik Молдова намерение ЕС ужесточить правила въезда в Шенгенскую зону для жителей стран с безвизовым режимом.

  • В Цхинвале прошла репетиция Парада Победы с участием курсантов из ДНР
    В одном строю

    Курсанты из ДНР примут участие в военном параде в Цхинвале, а югоосетинские военные пройдут торжественным маршем в Донецке.

  • Флаг Азербайджана, фото из архива
    По ту сторону Атлантики

    В американском Питтсбурге 28 мая объявлен Днем Азербайджана по случаю столетия Азербайджанской Демократической Республики.

  • Агван Варданян
    Больше не товарищ

    Видный деятель "Дашнакцутюн", депутат Агван Варданян проголосовал против Пашиняна вопреки официальной позиции своей фракции и был исключен из ее рядов.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Набережная
Весна в Сухуме: кадры набережной столицы
Попали в журналистские сети: как Sputnik нашел античные амфоры
Попали в журналистские сети: как Sputnik нашел античные амфоры
Run Sukhum: Что? Где? Когда?
"Run Sukhum": Что? Где? Когда?

Соцсети

Sputnikabkhazia