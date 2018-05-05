Ансамбль "Абжьыуаа" занял первое место на фестивале в Сочи

СУХУМ, 5 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Детский ансамбль "Абжьыуаа" стал лауреатом первой степени на Международном конкурсе национального творчества "Единение. Сочи-2018". Об этом Sputnik сообщила мать участницы ансамбля Сюзанна Пертая.

"Мы не ожидали что будет первое место, так как мы выехали 3 с утра, дети были очень уставшие, но на сцене они показали себя отлично. Коллектив исполнил три танца, первое место они получили за абхазский танец и попурри. В первую очередь от лица родителей мы благодарим руководителя ансамбля Темура Туйба", — добавила она.

© Фото : Предоставлено Сюзаной Пертая Ансамбль "Абжьыуаа" на фестивале в Сочи

Это уже третье участие детского коллектива Абхазии в фестивалях за пределами родной страны.

"Мы ездили в Санкт-Петербург в прошлом году, где заняли первое место, а в этом году были в Москве и завоевали Гран-при", — сказала Сюзанна Пертая.

Ансамбль "Абжьыуаа" вырос из детской студии при районном ансамбле "Эрцаху". Три года как "Абжьыуаа" стал самостоятельным коллективом со своим художественным руководителем. Посещают ансамбль более 80 юных танцоров, занятия проводятся в трех группах – младшей, средней и старшей – четыре раза в неделю.