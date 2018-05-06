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Триатлон

Любители и профессионалы: в Сухуме прошли соревнования по триатлону

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
"Сухумский забег" и соревнования по триатлону 2018 (18)
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В соревнованиях по триатлону в Сухуме приняли участие спортсмены из Абхазии, России, Луганской и Донецкой народных республик.

СУХУМ, 6 мая – Sputnik, Асида Квициния. Новый сезон соревнований по триатлону прошел в Сухуме, сообщает корреспондент Sputnik с места события.

78 спортсменов  разных возрастов приняли участие в любительских соревнованиях по триатлону в городе Сухум в воскресенье 6 мая.

Триатлон

                        ©
                    Sputnik / Томас Тхайцук  
Триатлон

"На мой взгляд, все прошло замечательно. Больше всего меня беспокоила безопасность наших участников. С раннего утра городские службы города ГАИ и МВД перекрыли все основные улицы, где проходили этапы соревнований. Мы принимали гостей, показать высокой уровень организации для нас было важно. Это мероприятие было приурочено к празднику 9 мая, оно также служит хорошей пропагандой спорта и здорового образа жизни для местных жителей города", — рассказал президент Федерации триатлона Абхазии Борис Барциц.

Триатлон

                        ©
                    Sputnik / Томас Тхайцук  
Триатлон

Многие спортсмены, посетившие соревнования по триатлону в Сухуме, занимаются этим видом спорта профессионально. По словам абхазского участника Астамура Мамед-оглы, абхазские спортсмены показали хорошие результаты, несмотря на то, что пока относят себя в ряды любителей.

"Я принимаю участие во второй раз, и я считаю, наши показатели по триатлону в первом этапе нового сезона удовлетворительными. К новому этапу мы будем активнее и усерднее готовиться и сможем поднять за лето результаты на всех дистанциях", — говорит Мамед-оглы.

Сухумский забег. Триатлон
© Sputnik / Томас Тхайцук
Сухумский забег. Триатлон

Старты в триатлоне впервые провели в Абхазии 15 октября 2017 года. В них тогда приняли участие около 300 человек.

Организаторы спортивных соревнований Федерация триатлона Абхазии, администрация города Сухум, комитет по вопросам молодежи и спорта администрации Сухума, госкомитет по физической культуре и спорту, Федерация триатлона России, серия стартов "Титан".

Sputnik Абхазия выступает официальным информационным партнером мероприятия.

Темы:
"Сухумский забег" и соревнования по триатлону 2018 (18)

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