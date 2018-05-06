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Кубок Евразии по плаванию

Один из трех: первый этап Кубка TITANSWIM по плаванию прошел в Сухуме

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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В этом году в соревнованиях Кубка TITANSWIM по плаванию 16 спортсменов преодолевали дистанции в 750, 1500, 3000 и 4500 метров в разных возрастных категориях.

СУХУМ, 6 мая – Sputnik, Асида Квициния. Первый этап Кубка TITANSWIM по плаванию на открытой воде состоялся в Сухуме в воскресенье 6 мая.

"Уровень старта вырос по сравнению с прошлым годом, правильно организованный транзит, хорошие погодные условия, территория застелена коврами, создает приятный облик и комфортные условия мероприятия. На соревновании больше приезжих участников, но, я надеюсь, что с каждым новым этапом будут принимать участие больше местных жителей. Насколько мне известно, многие спортсмены не успели подготовиться, но планируют принять участие в следующем сезоне", — рассказывает главный судья и один из организаторов мероприятия Евгений Скляднев.

Кубок Евразии по плаванию 

                        ©
                    Sputnik / Томас Тхайцук  
Кубок Евразии по плаванию

Татьяна Романова из Москвы в категории от 50-59 лет, преодолев дистанцию в 1500 метров, стала финалисткой первого этапа Кубка TITANSWIM.

"Я участвую уже во второй раз, а плаванием занимаюсь около года. Мы приехали сюда со своим тренером, который также принимает участие в заплыве на 4500 метров.  Благодаря ему мы часто принимаем участие в таких мероприятиях, и сейчас готовимся к заплыву, который будет проходить в Турции в Босфорском проливе. Мероприятие было организовано хорошо, но есть небольшие погрешности, и есть куда расти", — поделилась спортсменка.

Абхазия в 2018 году трижды будет встречать участников Кубка TITANSWIM.

5 августа соревнования пройдут на озере Рица. Участникам предлагаются дистанции 1500 и 5800 метров.

Еще один этап Кубка TITANSWIM на открытой воде запланирован на 14 октября. Участники смогут проверить свои силы на дистанциях: 300, 1000, 1500, 3000, 6000 метров, 1 километр в ластах, детская дистанция — 200 метров.




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