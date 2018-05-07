Культурные события на неделю: День Победы и премьера Молодежного театра

Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу проводимых в Абхазии театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов, выставок, киносеансов и других культурных событий.

Афиша культурных событий в Абхазии с 7 по 13 мая.

С 7 по 9 мая во всех районах Абхазии готовятся к празднованию Победы Советской армии в Великой Отечественной войне.

В Сухуме на набережной Махаджиров 8 мая в 11.00 откроется выставка рисунков. А 9 мая в 17.00 у Абхазского драмтеатра состоится концерт военных песен.

В Гагре 9 мая в 12.00 у памятника Неизвестному солдату начнется праздничный концерт.

В Гудауте 9 мая в 10.00 у мемориала павшим в Великой Отечественной войне администрация города проведет памятный концерт.

7 мая в Гулрыпшском Доме культуры в 12.00 пройдет концерт ко Дню Победы. 9 мая в 12.00 в Агудзере состоится концерт военных песен.

В Очамчыре 9 мая в 11.00 в Доме культуры состоится концерт, посвященный Дню Победы. А 10 мая в 15.00 там же пройдет феерическое выступление ансамбля "Кавказ".

Театры

Абхазский Молодежный театр порадует своего зрителя премьерой "Третий день войны", которая состоится 10 и 11 мая в 19 часов. Спектакль поставлен по рассказам абхазского писателя Шалоди Аджинджал.

11 мая в 19 часов в Русском драматическом театре покажут нашумевший и полюбившийся зрителю спектакль "Примадонны". Главные женские роли в этой постановке сыграли Джамбул Жордания и Рубен Депелян.

"Примадонны" – это один из спектаклей РУСДРАМа, который стабильно собирает аншлаги и теплые отзывы любителей театрального искусства.

Культурная площадка СКЛАД

На культурной площадке СКЛАД 8 мая в 19.00 состоится показ фильма "Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса" американского режиссера Эндрю Доминика.

11 мая в 19.00 в СКЛАДЕ пройдет лекция Брайна Нугент "Возможности: оценить и использовать".

В нашей афише культурных событий Абхазии вы найдете самые свежие новости культуры и искусства республики, включая информацию о концертах, фестивалях, театральных спектаклях и многих других культурных событиях. Следите за нашим календарем культурных событий и держите руку на пульсе культурной жизни Абхазии.