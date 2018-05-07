Декан из Уральского университета: абхазские студенты очень любознательны

СУХУМ, 7 мая – Sputnik. Абхазские студенты очень любознательны, сказала в интервью на радио Sputnik декан биолого-географического факультета Уральского государственного педагогического университета Оксана Янцер, читавшая курс лекций в АГУ.

"Я читаю курс лекций по общей фенологии и методам фенологических исследований, курс очень новый, интересный, он ориентирован на широкий круг слушателей, начиная от студентов и заканчивая преподавателями БГФ. Курс состоит из лекционных и практических занятий по освоению методики фенологических исследований", — добавила она.

Сравнивая студентов в Екатеринбурге и в Абхазии, она заметила, что абхазские студенты немного отличаются.

© Sputnik / Томас Тхайцук Совместная конференция АГУ и Уральского университета откроется 7 мая в Абхазии

"Когда они выходят с лекций, всегда благодарят, открыто реагируют на вопросы и, наверное, это отличает студентов в Абхазии. После окончания курса лекций начнутся практические занятия на базе "Холодная речка". Мы будем проводить фенологическое состояние в разных природных комплексах, чтобы можно было математически доказать различия в сезонном развитии разных участков. Наверняка вы в детстве наблюдали и вели календарь природы или погоды, и там были перечислены определенные явления, и нужно было, наблюдая их, фиксировать дату. А затем, если человек наблюдает несколько лет, он создает календарь природы, который позволяет выявить правильную последовательность фенологических фаз и понять, как данный год отличается от средней многолетней тенденции", — объяснила Янцер.

Работа в Абхазии будет проводиться по новому методу, рассказала декан.

"Старый метод работает, но он важен, если есть многолетние ряды исследований, если их нет, то мы не можем прогнозировать, к примеру, как меняется климат, потому что растения — это индикатор климатических изменений. А этот метод нов тем, что мы можем сравнивать природные комплексы, но какие-то отдельные участки, которые абсолютно отличаются, например по видовому составу", — сказала она.

Комплексный фенологический метод применяется с 1995 года, сообщила декан.

Она рассказала, что впервые приехала в Абхазию в 2015 году в составе делегации Уральского государственного педагогического университета. Контакты, налаженные тогда, позволяют обмениваться студентами для повышения квалификации.