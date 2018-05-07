Смелый интеллигент: Юрий Анчабадзе рассказал о жизни Георгия Дзидзария

СУХУМ, 7 мая – Sputnik. Георгий Дзидзария сформировался как один из выдающихся личностей не только в абхазской, но и в советской историографии, сказал в интервью на радио Sputnik этнограф-кавказовед, представитель московской абхазской диаспоры Юрий Анчабадзе.

"Георгий Алексеевич Дзидзария – великое имя, он выдающийся абхазский историк и общественный деятель. Историк принадлежал к тому поколению абхазского общества, которая социализировалось уже в советский период, это было время, когда в Абхазии пробуждались новые силы, когда она возникла как социалистическая республика, развивалась культура, наука. Многие молодые люди были увлечены идеей получить образование, чтобы потом обратить его на службу родному народу", — добавил он.

Ученый напомнил, что Георгий Дзидзария поехал в Москву получать образование в Московском институте философии, литературы и истории имени Николая Чернышевского.

"Он учился вместе с теми, кто стал знаковыми фигурами для всей советской истории. Георгий Алексеевич выбрал историческое образование, на это повлияла, видимо, общая гуманитарная направленность молодого человека, возможно, пример выдающегося его родственника Кондрата Дзидзария", — сказал Анчабадзе.

После окончания Московского института истории, философии и литературы в 1939 году Дзидзария возвратился в Абхазию, где и посвятил себя научно-педагогической работе.

"Он вошел в круг советских историков, был знаменит и популярен, его работы приносили ему большую известность в профессиональной среде и у читателей", — заметил он.

После Великой Отечественной войны в республике стали закрываться абхазские школы. Историк Георгий Дзидзария вместе с языковедом Константином Шакрыл и поэтом Багратом Шинкуба в 1947 году отправили письмо в ЦК ВКП(б), в котором рассказали о негативных последствиях закрытия абхазских школ и многочисленных примерах ущемления прав абхазского народа, искажении его истории и культуры.

"Это был действительно смелый поступок, все трое — абхазские интеллигенты. По определению, интеллигенция должна заниматься творчеством, в какой-то степени отвлеченной от суеты. Но обстановка была таковой, что все трое сказали — кто кроме меня — это было кредо интеллигенции, никогда не отступать и не склонять голову. Письмо было очень объективное, не было сгущения красок, они описали то, что происходило с народом Абхазии. Конечно, они понимали, с кем имеют дело, они знали, что могут последовать репрессии, понимали, что могут расстаться со свободой, может быть, и с жизнью. Слава богу, свобода и жизнь были сохранены, но без последствий это не прошло. Георгий Дзидзария подвергся жесточайшему разгрому не за это письмо, а за якобы исторические ошибки, которые он допускал в своих работах", — подчеркнул Анчабадзе.

Этот тяжелый удар Георгий Дзидзария выдержал и продолжил свою научную деятельность, заметил он.

"Я думаю, что психологически этот момент был самым тяжелым в его жизни. Георгий Алексеевич был сдержанный, немного закрытый, и как он это переживал, наверно, уже никто не узнает", — сказал ученый.

Помимо своей научной деятельности, Георгий Дзидзария работал ректором Сухумского государственного педагогического института, затем руководил Абхазским институтом языка, литературы и истории.

"Он всегда стремился создать условия для развития абхазских кадров. Под его непосредственным руководством в педагогическом институте развивались кафедры абхазского языка и абхазской литературы, вводились предметы, которые были связаны с абхазской историей. Он сам был прекрасным лектором, читал курсы по истории Абхазии. Когда он возглавил Абхазский институт языка, литературы и истории, это было время расцвета института. Он сплотил вокруг себя очень мощный интеллектуальный коллектив научных работников, которые работали по самым разным направлениям абхазоведения", — отметил Анчабадзе.

Советский государственный и политический деятель, абхазский историк-кавказовед и педагог Георгий Алексеевич Дзидзария родился в селе Лыхны 6 мая 1914 года.

В библиографии ученого более 400 опубликованных работ, из них более 150 научных трудов, в том числе 50 монографий.

После смерти Дзидзария были изданы два тома его научных трудов. Значительно позднее вышел третий том, включивший в себя неопубликованные работы ученого и подготовленный им сборник материалов по истории Абхазии.