Ветеранов Великой Отечественной поздравили в "Доме Москвы" в Сухуме

Для ветеранов Великой Отечественной войны ученики Сухумской средней школы №2 имени Пушкина прочли стихотворения, письма с фронта и исполнили военные песни и танцы.

СУХУМ, 7 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Ветеранов Великой Отечественной войны поздравили с наступающим Днем Победы в Культурно-деловом центре "Дом Москвы" в понедельник 7 мая.

"Ежегодно "Дом Москвы" при поддержке Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы старается уделить максимальное внимание ветеранам, проживающим в Абхазии, потому что они – живая история, они находятся среди нас. Нужно приложить максимум усилий для того, чтобы передать молодому поколению историческую память, это очень важно", — сказала руководитель информационного отдела "Дома Москвы" Диана Зантария.

© Sputnik / Томас Тхайцук Ветеранов Великой Отечественной войны поздравили с наступающим Днем Победы в Культурно-деловом центре "Дом Москвы" в понедельник 7 мая

Для ветеранов Великой Отечественной войны ученики Сухумской средней школы №2 имени Пушкина прочли стихотворения, письма с фронта и исполнили военные песни и танцы.

Участники войны подпевали школьникам песни, которые уже много лет знают наизусть, и аплодировали сценкам.

© Sputnik / Томас Тхайцук Ветеранов Великой Отечественной войны поздравили с наступающим Днем Победы в Культурно-деловом центре "Дом Москвы" в понедельник 7 мая

Прабабушка второклассника Серафима Егорова была военной летчице, о который он с гордостью рассказал.

"Мне рассказывали, что моя прабабушка летала на самолете, в одном из воздушных боев ее контузили, но, несмотря на это, она не перестала летать. Мою прабабушку звали Зинаида Рубцова", — сказал он.

© Sputnik / Томас Тхайцук Ветеранов Великой Отечественной войны поздравили с наступающим Днем Победы в Культурно-деловом центре "Дом Москвы" в понедельник 7 мая

Нонна Дорофеева была водителем на фронте, подвозила необходимые боеприпасы на грузовой машине.

"Сначала я была токарем на авиационном заводе, получив военное образование в Тбилиси. Мы собирали детали военных самолетов", — вспомнила она.

Но позже из тыла Нонне Дорофеевой предложили отправиться на фронт водителем грузовой машины. Долго не размышляя, она согласилась, получив необходимые навыки водителя, отправилась на фронт в Брест.

Вместе с наступающей Советской армией Нонна Дорофеева дошла до Берлина.

© Sputnik / Томас Тхайцук Ветеранов Великой Отечественной войны поздравили с наступающим Днем Победы в Культурно-деловом центре "Дом Москвы" в понедельник 7 мая

"Меня часто спрашивают, видела ли я Рейхстаг, но я всегда отвечаю, что там, где была наша авиация, там ничего узнать нельзя. Вокруг были руины, Победа для всех нас была очень радостным и очень долгожданным событием", — отметила ветеран награжденная медалью "За оборону Кавказа".

В честь 73 годовщины Победы в Великой Отечественной войне ветеранам вручили памятные подарки.

© Sputnik / Томас Тхайцук Ветеранов Великой Отечественной войны поздравили с наступающим Днем Победы в Культурно-деловом центре "Дом Москвы" в понедельник 7 мая

Более 55 тысяч человек из Абхазии воевали на земле, в небе и море, из них 15 500 были абхазской национальности, что составило 28% от общего числа.

17 тысяч 430 человек не вернулись домой. Двадцати двум уроженцам республики было присвоено высокое звание Героя Советского Союза, трое были награждены орденами Славы трех степеней.