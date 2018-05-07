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Руслан Хашиг

Хашиг о журналистском конкурсе к юбилею Победы: без ограничений

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Союз журналистов Абхазии объявил конкурс на лучший очерк и документальный фильм об Отечественной войне народа Абхазии в понедельник 7 мая.

СУХУМ, 7 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Нет никаких ограничений по темам или в выборе героев для участников конкурсов, посвященных 25-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии и 10-летию признания независимости Абхазии Россией, рассказал корреспонденту Sputnik председатель Союза журналистов Абхазии Руслан Хашиг.

Лауреаты конкурса Союза журналистов Абхазии
© Фото : Рамо Камкия
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"Мы абсолютно не ограничиваем участников этого журналистского конкурса в выборе тем или же героев. Главное требование конкурса – это наличие в материалах исследовательского элемента. Если материалы о героях войны, то они должны быть в формате очерка", — сказал Руслан Хашиг.

Хашиг отметил, что положение конкурса утвердил президиум Союза журналистов Абхазии 7 мая, где обозначили широкий спектр творческих направлений. Особое внимание жюри планирует уделить темам, которые раньше были раскрыты недостаточно или же редко затрагивались.

Будут приниматься работы, посвященные отдельным бойцам абхазской армии, воинским подразделениям, деятельности спецслужб в условиях военного времени, отдельным воинским операциям по освобождению городов или населенных пунктов Абхазии. Участники конкурса смогут осветить переговорные процессы, которые проводились во время войны, гуманитарные операции на Восточном фронте, рассказать о работниках медицинских служб и тыла.

Всего будет две номинации, подчеркнул Руслан Хашиг – "Телевидение" и "Печатные издания, радио и информационные агентства". Премий с денежными вознаграждениями и дипломами от Союза журналистов Абхазии учредили пять.

"Это сделано для того, чтобы жюри смогло отдельно по каждой номинации рассмотреть материалы, представленные участниками конкурса. Очень много нераскрытых тем, и все они будут интересны зрителю и читателю", — отметил Хашиг.

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Председатель Союза журналистов Абхазии посоветовал потенциальным участникам обратить внимание на истории о небольших военных операциях на Восточном и Гумистинском фронтах, подготовить очерки о героях войны, особенно добровольцах, о которых ранее не было известно широкой аудитории.

В состав жюри войдут специалисты, которые обладают опытом работы в СМИ, но не работающие на сегодняшний день в этой области. В судейскую коллегию также войдут представители общественных и ветеранских организаций. Все они будут выполнять свою задачу в автономном от Союза журналистов Абхазии режиме, добавил Хашиг.

Хашиг уточнил, что на конкурс принимаются материалы, опубликованные в печати или переданные по телевидению и радио до 30 декабря 2018 года. Награждение победителей конкурса состоится накануне Дня работника СМИ Республики Абхазия, который ежегодно отмечается 24 февраля.




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