7 мая 1993 года: убийство супруги российского лейтенанта Аллы Удовкиной

Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Из газеты "Республика Абхазия":

"Как сообщает оперативная группа Российских войск в Абхазии, 22 апреля в Сухуме по пути следования со службы была обстреляна машина командира взвода 901 ОПДБ Российских войск, старшего лейтенанта Удовкина Владимира Николаевича. Его супруга Удовкина Алла Олеговна с тяжелой черепно-мозговой травмой была доставлена в нейрохирургическое отделение Сухумской республиканской больницы. 7 мая Алла Удовкина скончалась".

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