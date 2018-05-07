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9 мая

Как будут праздновать 9 Мая в Абхазии: акции, митинги и концерты

© Sputnik Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
73-ая годовщина Победы в Великой Отечественной Войне (7)
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День Победы 9 мая ежегодно отмечается праздничными мероприятиями в районах и городах Абхазии. В этом году администрации подготовили список концертов и акций, посвященных празднованию памятной даты.

Sputnik

Сухум

В столице праздничные мероприятия начались 7 мая. На набережной Махаджиров прошел конкурс строевой песни среди школьников, а 8 мая пройдет выставка детских рисунков.

Ветеранов Великой Отечественной войны поздравили с наступающим Днем Победы в Культурно-деловом центре Дом Москвы в понедельник 7 мая
© Sputnik / Томас Тхайцук
Ветеранов Великой Отечественной поздравили в "Доме Москвы" в Сухуме

День Победы в Сухуме начнется с возложения цветов к памятнику Неизвестному солдату в 11:00 и митинга, за которым последует торжественный марш военных сил Абхазии и России.

Уже несколько лет традицией является акция "Бессмертный полк", которая пройдет и в этом году.

Гостей и жителей столицы угостят полевой кухней, а вечером пригласят на концерт военных песен в Абхазскую государственную филармонию.

Гагра

Мероприятия в Гагре также начнутся с возложения цветов к памятнику Неизвестному солдату, а позже будет организован концерт в Доме культуры с участниками танцевальных ансамблей. Для ветеранов будет организован праздничный банкет в доме отдыха "Мидель".

Гулрыпш

Жители Гулрыпшского района после праздничного концерта в Доме культуры отправятся на мероприятия в клубе "Агудзера" в 13:00.

Очамчыра

В Очамчыре концерт в честь 9 Мая дополнит концерт абхазского хореографического ансамбля "Кавказ" 10 мая, в 15:00 в Доме культуры. В Гудаутском районе в селе Дурипш 8-9 мая пройдут традиционные скачки.

Ткуарчал

"Победное" утро в Ткуарчале начнется с конкурса детских рисунков и велогонки, а продолжится концертом с участием детских ансамблей. Горожан также ждет полевая кухня, а самые активные могут принять участие в военно-спортивной игре "Аиааира" в 14:00 у Дома культуры. День Победы в городе-герое закончится массовыми гуляниями и праздничным фейерверком.

Гал

В Гале память героев Великой Отечественной войны почтут акцией "Бессмертный полк" и митингом на центральной площади в 12:00. В 12:30 жителей ждут показательные мероприятия российских пограничников, а в 15:00 праздничный концерт в честь 9 Мая. День закончится салютами и фейерверками в 19:00.

Темы:
73-ая годовщина Победы в Великой Отечественной Войне (7)



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