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Акция АШАНА - «Добрый картофель»

Лотерея и "Картофель добра" пройдут в Абхазии в День защиты детей

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Исполняющая обязанности директора КБФ "Ашана" Мактина Джинджолия в интервью на радио Sputnik рассказала об акциях ко Дню защиты детей 1 июня.

СУХУМ, 8 мая – Sputnik. Партнеры фонда "Ашана" готовят благотворительную лотерею ко Дню защиты детей, сказала в интервью на радио Sputnik исполняющая обязанности директора КБФ "Ашана" Мактина Джинджолия.

Акция АШАНА - Добрый картофель
© Sputnik / Томас Тхайцук
Добрый картофель: на здоровье

"Мы готовим две акции. Одна из них будет проходить в магазине "Харзаман". Наши партнеры готовят благотворительную лотерею. Также мы планируем провести нашу ежегодную акцию "Картофель добра", которая в прошлом году прошла очень успешно в ресторане быстрого питания "Абургер". Все вырученные от продажи блюд из картофеля средства будут перечислены в наш фонд на лечение больных детей. Так как в прошлом году акция прошла очень активно, мы решили сделать ее ежегодной"

В День защиты детей картофель будут продавать известные люди республики.

"Это артисты, певцы, депутаты, общественные деятели в этот день будут стоять за прилавками и призывать людей покупать картофель", — рассказала она.

Мактина Джинджолия отметила, что жители Абхазии проявляют отзывчивость и активно участвуют в благотворительных акциях.

"Мы встречаем очень отзывчивых людей, они помогают и поддерживают, поэтому, думаю, что все пройдет на достойном уровне не хуже, чем в прошлом году", — подчеркнула Джинджолия.

Покупатели в магазине "Харзаман" получают лотерейные билеты, если они приобретают продукцию на сумму более пяти тысяч рублей. 5% от выручки магазина будет направлено в Культурно-благотворительный фонд "Ашана" на лечение тяжелобольных детей.




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