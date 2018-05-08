Все в сборе: президент Абхазии произвел новые назначения в правительстве

Рауль Хаджимба с 30 апреля назначил 15 министров, троих вице-премьеров и четверых председателей Госкомитетов в новый состав правительства Абхазии.

СУХУМ, 8 мая – Sputnik. Президент Рауль Хаджимба подписал указы о Министерстве здравоохранения и председателях Госкомитетов во вторник 8 мая, об этом сообщается на официальном сайте президента Абхазии.

© Sputnik / Томас Тхайцук Два новых вице и девять "старых" министров: назначения в Кабмине Абхазии

Министерство здравоохранения возглавил прежний глава ведомства Тамаз Цахнакия. В этой должности он работает с июня 2017 года. В этот же день Хаджимба подписал указы о председателях Государственных комитетов республики. Среди них также нет изменений.

На пост председателя Госкомитета по экологии и охране природы назначен Савелии Читанава, занимающий должность с апреля 2015 года.

Председателем Госкомитета по молодежной политике стал Теймураз Квеквескери, который руководит комитетом с сентября 2017 года.

Госкомитет по физической культуре и спорту возглавил прежний председатель Баграт Хутаба. Он работает на этом посту с августа 2016 года.

24 апреля президент Рауль Хаджимба освободил от должности премьер-министра Беслана Барциц и назначил на его место Геннадия Гагулия.