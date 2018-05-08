"Давай стреляй!": в Абхазии парень открыл автоматный огонь из люка автомобиля

СУХУМ, 8 мая – Sputnik. Видеоролик, в котором молодой человек в Абхазии устроил стрельбу прямо из салона автомобиля через открытый люк, появился в одном из аккаунтов социальной сети Instagram.
На кадрах видно, как группа парней едет в автомобиле с открытым люком. У одного из пассажиров в руках автомат Калашникова, после того как спутники говорят на абхазском "Давай стреляй!", он выпускает автоматную очередь в открытый люк.
Ролик снят днем, возможно, молодые люди ехали в составе свадебного кортежа, так как в машине играет свадебная музыка.