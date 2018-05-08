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В Абхазии парень открыл автоматный огонь из люка автомобиля

"Давай стреляй!": в Абхазии парень открыл автоматный огонь из люка автомобиля

© Instagram
В Абхазии
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Видеоролик со стрельбой в салоне автомобиля во время движения появился в интернете 30 апреля.

СУХУМ, 8 мая – Sputnik. Видеоролик, в котором молодой человек в Абхазии устроил стрельбу прямо из салона автомобиля через открытый люк, появился в одном из аккаунтов социальной сети Instagram.

На кадрах видно, как группа парней едет в автомобиле с открытым люком. У одного из пассажиров в руках автомат Калашникова, после того как спутники говорят на абхазском "Давай стреляй!", он выпускает автоматную очередь в открытый люк.

Ролик снят днем, возможно, молодые люди ехали в составе свадебного кортежа, так как в машине играет свадебная музыка.




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