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8 мая 1993 года: на похоронную процессию в Сухуме упала бомба

© Фото : Фотоальбом "Аиааира"
В Абхазии
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Темы:
"413 дней" (268)
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Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Пенсионерка Людмила Тарнава, оставшаяся в оккупированном Сухуме, пишет, что в городе нет хлеба.

"А я-то думала, что летом будет легче. Как бы не так! Говорят, нет дрожжей, а все дрожжи на базаре, у спекулянтов. На черном рынке. Если нет муки (а ее постоянно привозят эшелонами), то и она уходит налево, в частные руки. А мы без хлеба опять. Начались какие-то переговоры в Майкопе. Дадут ли нам шанс? И вода в колодце иссякает. Мутная, грязная. Как летом без воды-то будем? А ведь надо еще и мыться. И дождей летом не станет", – сетует Тарнава.

По словам пенсионерки, в Сухуме во время похоронной процессии упал снаряд. Есть жертвы.

"Сама я очевидицей не была, но женщины рассказывали, что вчера была сброшена мощная бомба на похоронную процессию на улице Чанба. Многие спаслись, но есть и жертвы. Очень болит голова. Иногда головокружение. Это ведь не жизнь, а прозябание и существование", – пишет пенсионерка.

Sputnik Абхазия расскажет все об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.

Темы:
"413 дней" (268)



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