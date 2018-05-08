8 мая 1993 года: на похоронную процессию в Сухуме упала бомба

Пенсионерка Людмила Тарнава, оставшаяся в оккупированном Сухуме, пишет, что в городе нет хлеба.

"А я-то думала, что летом будет легче. Как бы не так! Говорят, нет дрожжей, а все дрожжи на базаре, у спекулянтов. На черном рынке. Если нет муки (а ее постоянно привозят эшелонами), то и она уходит налево, в частные руки. А мы без хлеба опять. Начались какие-то переговоры в Майкопе. Дадут ли нам шанс? И вода в колодце иссякает. Мутная, грязная. Как летом без воды-то будем? А ведь надо еще и мыться. И дождей летом не станет", – сетует Тарнава.

По словам пенсионерки, в Сухуме во время похоронной процессии упал снаряд. Есть жертвы.

"Сама я очевидицей не была, но женщины рассказывали, что вчера была сброшена мощная бомба на похоронную процессию на улице Чанба. Многие спаслись, но есть и жертвы. Очень болит голова. Иногда головокружение. Это ведь не жизнь, а прозябание и существование", – пишет пенсионерка.

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